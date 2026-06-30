Yine aynı devlet hastanesi yine skandal! Güvenlik görevlisi kucağına oturup öptü

Eskişehir’de bulunan Sivrihisar Devlet Hastanesi yaşanan skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce hastane müdürünün çalışanı darbettiği görüntülerin ardından bu kez güvenlik görevlisinin bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, hastanenin güvenlik görevlisinin bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüldü. O anlara sırasını bekleyen hastalar da şahit oldu.

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, aynı hastane, İdari ve Mali İşler Müdürü T.Y.'nin, personeli darbettiği görüntülerle de gündeme gelmişti.

Hastane müdürü T.Y. ile hastane personeli A.D. arasında başlayan tartışma fiziksel kavgaya dönüşmüş, hastane müdürünün personeline yumruklarla saldırdığı, yere düştükten sonra da darp etmeyi sürdürdüğü görülmüştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her iki olayla ilgili de inceleme

başlatıldığı belirtildi.