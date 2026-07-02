Türklüğü reddetti: Zehra Güneş detayı dikkat çekti

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"Türkiye mi, Brezilya mı, İtalya mı ? Şu anda hangisi daha güçlü rakip ? Hepsinin tam kadroyla oynadığını varsayalım" sorusuna ise cevabı şu oldu: "Bütün takımlara büyük saygı duyuyorum ama ben İtalya'yı öne çıkarırım. Özellikle de dünyanın en iyileri arasında yer alan 2 pasör çaprazına sahip olmaları nedeniyle. Ben bugüne kadar, o pozisyonda bu kadar güçlü 2 oyuncusu olan başka bir kulübe ya da milli takıma karşı oynadığımı hatırlamıyorum. Sahada hangisi olursa olsun ikisi de oyuna domine edebiliyor. Ama tabii ki Türkiye ve Brezilya da son derece üst düzey rakipler."