Türklüğü reddetti: Zehra Güneş detayı dikkat çekti
VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Tijana Boskovic, ülkesi Sırbistan'da çarpıcı açıklamalar yaptı. Türk vatandaşı olmayı redettiğini belirten Tijana, Zehra Güneş'le ilgili de konuştu.
VakıfBank'ın Sırp yıldızı Tijana Boskovic, ülkesinde verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tijana, Gibby'de yer alan röportajında İtalyan oyuncu Paola Egonu ile Melissa Vargas'la ilgili soruya, "Çok zor bir soru. Gerçekten çok zor. Gerçekten birini seçemem. İkisi de olağanüstü pasör çaprazları. Birini seçersem diğerine haksızlık etmiş olurum. İkisi de mükemmel" yanıtını verdi.
Marina Markova ile ilgili de konuşan Sırp yıldız, "Vakıfbank'tan takım arkadaşım. Özel bir oyuncu çünkü, tam bir killer. 2-3 yıl önce üniversiteyi bitirip geldi ve şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi. İnanılmaz yetenekli biri ve benim asıl ilgimi çeken çok kısa sürede gösterdiği olağanüstü gelişim. Böyle hızlı bir gelişimi uzun süredir görmemiştim" dedi.
İtalya'da da oynamak istediğini belirten Tijana, "Aslında geçmişte kariyerime İtalya'da devam etmeyi istiyordum ama şu ana kadar gerçekleşmedi; ileride olur mu bilmiyorum ama güzel olabilir. Orada oynamış diğer birçok oyuncudan duyduğum kadarıyla ve kulüple oraya maça gittiğimiz zamanlarda da gördüğüm kadarıyla oradaki o atmosfer, voleybol kültürü gerçekten bambaşka" diye konuştu.
"Türkiye mi, Brezilya mı, İtalya mı ? Şu anda hangisi daha güçlü rakip ? Hepsinin tam kadroyla oynadığını varsayalım" sorusuna ise cevabı şu oldu: "Bütün takımlara büyük saygı duyuyorum ama ben İtalya'yı öne çıkarırım. Özellikle de dünyanın en iyileri arasında yer alan 2 pasör çaprazına sahip olmaları nedeniyle. Ben bugüne kadar, o pozisyonda bu kadar güçlü 2 oyuncusu olan başka bir kulübe ya da milli takıma karşı oynadığımı hatırlamıyorum. Sahada hangisi olursa olsun ikisi de oyuna domine edebiliyor. Ama tabii ki Türkiye ve Brezilya da son derece üst düzey rakipler."
Tijana "Daha erken yaşlarda Türkiye adına ya da başka bir milli takım adına oynaman için sana hiç teklif geldi mi?" sorusu üzerine de "2010 yılında oldu. O dönem Galatasaray'dan bir davet almıştık; ablam ve beni birkaç günlüğüne misafir etmek ve A takımla antrenmanlara çıkarmak istemişlerdi. Ben o sırada henüz 13 yaşındaydım, ablam Dajana ise 16 yaşındaydı. Babamla birlikte bu daveti kabul edip İstanbul'a gittik.
Tam o dönemde de Vesna Čitaković ve Ivana Đerisilo Galatasaray'da oynuyorlardı. İstanbul'da geçirdiğimiz o birkaç günde bize gerçekten çok yardımcı oldular; çünkü bu bizim Sırbistan veya Bosna-Hersek sınırları dışına ilk çıkışımızdı. Bizim için harika bir deneyimdi.
Antrenmanlar bittikten sonra, bizim Bosna Hersek'ten gelen Sırp kızlar olduğumuz gerçeğini ve aradaki farkı tam olarak ayırt edemedikleri için bizi takımda tutmak istediler. Çünkü halihazırda Bosna'dan Türkiye'ye gidip Türk vatandaşlığına geçen ve orada kalan oyuncular vardı. Bu yüzden bize Türk pasaportu ve vatandaşlığı teklif ettiler.
Ama tabii ki bizim cevabımız "Hayır" oldu. Yine de Türkiye'ye ve oradaki insanlara büyük saygı duyuyorum; çünkü oradaki imkanlar, koşullar inanılmazdı ve kötü bir niyetleri olmadığını biliyordum. Ama bizim kararımız en başından beri netti."
Tijana yayında "İzleyicilerimiz sana Zehra Güneş'i sormamızı istiyorlar" denmesi üzerine şöyle konuştu:
"Zehra benim Vakıfbank'tan takım arkadaşım, aynı zamanda takım kaptanımız. Bir büyükannesi de bizim oralardan. Hatta sanırım büyükannesi yalnızca bizim dilimizi konuşuyor, Türkçeyi pek konuşamıyor diye biliyorum. Az önce kökeni bizim topraklara dayanan takım arkadaşların var mı diye sormuştun ya, işte Zehra da onlardan biri. Bu yüzden bazen kendi aramızda bizim dilimizde küçük şeyler konuşup şakalaşıyoruz."