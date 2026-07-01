Değeri tam 18 trilyon dolar: Tüm dünya sahip olmak için yarışa girdi

Hawaii ile Meksika arasındaki Clarion-Clipperton Bölgesi'nin 4 bin metre derinliğinde, elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip nikel, kobalt, manganez ve bakır içeren milyarlarca ton rezerv keşfedildi. Tahmini değeri 18 trilyon dolara ulaşan yataklar, bilim dünyası ile madencilik sektörünü karşı karşıya getirdi.

Pasifik Okyanusu'nun dibinde milyonlarca yılda oluşan bu rezervler, küresel endüstrinin en çok konuştuğu hammadde kaynağına dönüştü. Clarion-Clipperton Bölgesi'ndeki rezervler, elektrikli araç bataryalarından enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan dört stratejik metali yoğun biçimde barındırıyor.

18 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK İÇİN TİCARİ İZİN YOK

Bölgedeki mineral rezervlerinin tahmini ekonomik değeri 18 trilyon dolara kadar çıkıyor. Ulaşımın hızla elektrikli araçlara döndüğü ve ülkelerin stratejik hammadde bağımlılığını azaltmaya çalıştığı dönemde bu rakam, karadaki maden yataklarına güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki arama ve işletme kurallarını Temmuz 2000'den bu yana yöneten Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi (ISA), bazı şirket ve ülkelere keşif sözleşmeleri verdi. Ancak bu sözleşmeler ticari işletme yetkisi taşımıyor ve geniş çaplı madenciliğe henüz izin verilmedi.

DERİN DENİZDE BİLİNMEYENLER ÇOK

Okyanusun derinliklerindeki bu yataklardan özel makinelerle 4 bin metreden metallerin toplanması planlanıyor. Ancak bilim insanları bu operasyonun bedelinin ağır olabileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırmacılara göre madencilik habitat tahribatına yol açabilir, okyanus tabanından kalkan sediment bulutları geniş alanları kaplayabilir, oluşan gürültü ve titreşim ise deniz canlılarının yön bulma becerisini bozabilir.

Bilim dünyasının projeye temel itirazı, bu derinlikteki ekosistemlerin hala büyük ölçüde bilinmeyen bir alan olması ve büyük çaplı operasyonlar başlamadan önce kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulması.

JEOPOLİTİK REKABETİN YENİ CEPHESİ

Clarion-Clipperton çevre tartışmalarına ek olarak stratejik hammaddeler üzerinden kızışan küresel rekabetin de yeni cephesi oldu. Madencilik şirketleri ticari operasyonların bir an önce başlamasını isterken, çevre örgütleri okyanusun korunmasını talep ediyor.

Uluslararası müzakerelerin bu yatakları kimin işleteceğini ve ekonomik faydaların nasıl paylaşılacağını netleştirmesi gerekecek.