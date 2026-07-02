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Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar

Filenin genç sultanları Avrupa Şampiyonası'na fırtına gibi başladı. Dünya güzelleri. Harikasınız kızlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 1
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Filenin genç sultanları U18 Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esti.

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 2
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Kızlarımız, Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 3
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Millilerimiz gruptaki ilk maçında Çekya'yı çok rahat yendi.

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 4
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Kızlarımız setleri 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 5
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U18 Milli Takımımızın kadrosu şöyle:

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Pasörler: Selin Yener, Ela Demirağ

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Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Minel Nefin Özen

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 8
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Smaçörler: Ecrin Selis Türkyaşar, Hiranur Baygara, Zeynep Doğa Alpay, Melis Özengin

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 9
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Orta Oyuncular: Ezel Balık, Güz Özerol, Nejla Guzonjic, Nihal Feral

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Liberolar: Duru Zeren, Lal Lüleci

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 11
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Maçta 13 sayı ile en skorer isim olan Aylin Uysalcan, karşılaşmanın en iyisi seçildi.

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Hiranur Baygara 9, Ezel Balık da 7 sayıyla onu izledi.

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 13
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Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 14
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5 Temmuz Pazar
20.00 | Letonya - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye

Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar - Fotoğraf: 15
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8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya

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