Dünya güzelleri: Harikasınız kızlar
Filenin genç sultanları Avrupa Şampiyonası'na fırtına gibi başladı. Dünya güzelleri. Harikasınız kızlar.
Filenin genç sultanları U18 Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esti.
Kızlarımız, Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
Millilerimiz gruptaki ilk maçında Çekya'yı çok rahat yendi.
Kızlarımız setleri 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
U18 Milli Takımımızın kadrosu şöyle:
Pasörler: Selin Yener, Ela Demirağ
Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Minel Nefin Özen
Smaçörler: Ecrin Selis Türkyaşar, Hiranur Baygara, Zeynep Doğa Alpay, Melis Özengin
Orta Oyuncular: Ezel Balık, Güz Özerol, Nejla Guzonjic, Nihal Feral
Liberolar: Duru Zeren, Lal Lüleci
Maçta 13 sayı ile en skorer isim olan Aylin Uysalcan, karşılaşmanın en iyisi seçildi.
Hiranur Baygara 9, Ezel Balık da 7 sayıyla onu izledi.
Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye
5 Temmuz Pazar
20.00 | Letonya - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya