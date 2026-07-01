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Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan ve 2007 yılında tescillenen 554 yıllık sapsız meşe ağacı, ihtişamıyla zamana meydan okuyor. Köyün simgesi haline gelen tarihi anıt ağaç, nesillerdir bölge halkı tarafından korunuyor.

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Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 1
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karadikmen köyünün karşısındaki Tekke mevkisi yamaçlarında 554 yıllık bir sapsız meşe ağacı kök salıyor.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 2
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, ağacın yaşını 2007 yılında yapılan bilimsel çalışmayla tespit ederek anıt ağaç ilan etti.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 3
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Sapsız meşe 1,4 metre çapa, 4,20 metre gövde çevresine ve 13 metre boya sahip.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 4
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Köyün ve ilçenin simgesi haline gelen ağaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019'dan bu yana her yıl düzenli bakımdan geçiriliyor.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 5
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Karadikmen Köyü Muhtarı Aydemir Şener, ağacı milli bir servet olarak tanımlıyor.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 6
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Şener, "Akdağmadeni ilçesi ve Karadikmen köyünün simgesi olan bu ağacı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Köylülerimiz de buna destek veriyor" dedi.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 7
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Şener, "Bu meşe ağacını benim dedem de dedemin dedesi de gördü. Daha önceki nesillerin tamamı gördüğü için bizden sonraki nesillerin de görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 8
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Köy sakinlerinden 87 yaşındaki Hacı Şen, ağacı 85 yıldır tanıdığını belirtiyor.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 9
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Şen, "Annem de babam da dedem de dedemin dedesi de bu ağacı gördü. Biz de bu ağacın dibinde büyüdük, yetiştik" diye konuştu.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 10
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Şen, yamaçtaki ağacın gölgesinden köyünü seyretmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek "Her zaman geliyoruz, piknik yapıyoruz" dedi.

Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor - Fotoğraf: 11
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Köyün en genç koruyucularından 13 yaşındaki Alpaslan Atik, "Biz yeni nesil olarak bu ağacı çok seviyoruz, zarar görmesini istemiyoruz" dedi.

(AA)

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