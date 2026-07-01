Nesiller değişti o değişmedi: 554 yıldır köylüler koruyor
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan ve 2007 yılında tescillenen 554 yıllık sapsız meşe ağacı, ihtişamıyla zamana meydan okuyor. Köyün simgesi haline gelen tarihi anıt ağaç, nesillerdir bölge halkı tarafından korunuyor.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karadikmen köyünün karşısındaki Tekke mevkisi yamaçlarında 554 yıllık bir sapsız meşe ağacı kök salıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, ağacın yaşını 2007 yılında yapılan bilimsel çalışmayla tespit ederek anıt ağaç ilan etti.
Sapsız meşe 1,4 metre çapa, 4,20 metre gövde çevresine ve 13 metre boya sahip.
Köyün ve ilçenin simgesi haline gelen ağaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019'dan bu yana her yıl düzenli bakımdan geçiriliyor.
Karadikmen Köyü Muhtarı Aydemir Şener, ağacı milli bir servet olarak tanımlıyor.
Şener, "Akdağmadeni ilçesi ve Karadikmen köyünün simgesi olan bu ağacı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Köylülerimiz de buna destek veriyor" dedi.
Şener, "Bu meşe ağacını benim dedem de dedemin dedesi de gördü. Daha önceki nesillerin tamamı gördüğü için bizden sonraki nesillerin de görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Köy sakinlerinden 87 yaşındaki Hacı Şen, ağacı 85 yıldır tanıdığını belirtiyor.
Şen, "Annem de babam da dedem de dedemin dedesi de bu ağacı gördü. Biz de bu ağacın dibinde büyüdük, yetiştik" diye konuştu.
Şen, yamaçtaki ağacın gölgesinden köyünü seyretmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek "Her zaman geliyoruz, piknik yapıyoruz" dedi.
Köyün en genç koruyucularından 13 yaşındaki Alpaslan Atik, "Biz yeni nesil olarak bu ağacı çok seviyoruz, zarar görmesini istemiyoruz" dedi.
(AA)