Milliler yine kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 mağlup etti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye ile Venezuela karşı karşıya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada milliler rakibi Venezuela'yı mağlup etmeyi başardı.
MİLLİ TAKIM 5 SAYI FARKLA GALİP GELDİ
İlk çeyreği 24-22 önde kapatan genç milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi. Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı. Milliler adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
DARIUS KARUTASU 25 SAYI KAYDETTİ
Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP FRANSA
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi