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Milliler yine kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler yine kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye ile Venezuela karşı karşıya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada milliler rakibi Venezuela'yı mağlup etmeyi başardı.

MİLLİ TAKIM 5 SAYI FARKLA GALİP GELDİ

İlk çeyreği 24-22 önde kapatan genç milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi. Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı. Milliler adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Milliler yine kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı - Resim : 1

DARIUS KARUTASU 25 SAYI KAYDETTİ

Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP FRANSA

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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