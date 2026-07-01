İBB davasında 60. gün! Murat Ongun savunmasına devam edecek

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Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 60. günü Silivri'de başlayacak.

İlk duruşmanın 9 Temmuz'da bitmesi bekleniyor. İkinci duruşma için öngörülen tarih ise 10 Ağustos 2026. Ekrem İmamoğlu'nun en son savunma yapması planlanıyor.

"1 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER"

Dün, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un savunması dinlendi. Murat Ongun savunmasında, cezaevine gelen avukat Beliz Özkan'ın kendisine, ortak tanıdıkları olduğunu söylediği C.Y. aracılığıyla "1 milyon dolar verilmesi halinde eşinin tutuklanmasının engellenebileceği" yönünde teklifte bulunduğunu açıkladı.

Silivri'de başlayacak 60. günde de Murat Ongun’un savunması dinlenecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 60. gününde yaşananları anbean aktarıyor...