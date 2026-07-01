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Halk TV Spor Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya

Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş'in veliahtı Ezel Balık, daha 16'sında. Boyu 1.96. Şimdi yeni rotası Letonya.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'na yeni gençler katılıyor. Onları ilk Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarının kadrosu açıklanınca gördük.
Gençler dikkat çekti. Üstelik çok gençtiler, yaşları 16 ile 20 arasındaydı.

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 2
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İşte onlardan biri de Ezel Balık'tı. Eczacıbaşı çıkarmıştı. Daha 16 yaşındaydı, boyu da 1.96.

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 3
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Ezel orta oyuncu. Filenin Sultanları'nın orta oyuncusu Zehra Güneş'in veliahtı.

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 4
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Gençler, Ankara'daki 2. hafta maçlarında da A kadro içinde yer aldılar. Ama şimdi yeni bir görev onları bekliyor. Ezel Balık ve arkadaşlarının yeni rotası Livtanya.

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 5
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U18 Kadın Milli Takımımız, 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor. Millilerimiz, grup aşamasında ev sahibi Letonya'nın yanı sıra İtalya, İzlanda, Çekya, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. U18 Kadın Milli Takımımız, tüm karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 6
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Millilerimizin şampiyonadaki maç programı şu şekilde:
1 Temmuz Çarşamba
15.00 | Türkiye - Çekya
2 Temmuz Perşembe
15.00 | Türkiye - Belçika
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye
5 Temmuz Pazar
17.30 | Letonya - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 7
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Milli takımımızın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 8
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Pasörler: Selin Yener, Ela Demirağ

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 9
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Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Minel Nefin Özen

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 10
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Smaçörler: Ecrin Selis Türkyaşar, Hiranur Baygara, Zeynep Doğa Alpay, Melis Özengin

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 11
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Orta Oyuncular: Ezel Balık, Güz Özerol, Nejla Guzonjic, Nihal Feral

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 12
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Liberolar: Duru Zeren, Lal Lüleci

Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya - Fotoğraf: 13
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16 yaşındaki Ezel Balık'ın şampiyona sonrası A Milli Takım'a dönmesi bekleniyor.

Voleybol Milli Takım Filenin Sultanları Zehra Güneş
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