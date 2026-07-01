Daha yaşı 16 boyu 1.96: Zehra Güneş'in veliahtının yeni rotası Letonya
Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş'in veliahtı Ezel Balık, daha 16'sında. Boyu 1.96. Şimdi yeni rotası Letonya.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'na yeni gençler katılıyor. Onları ilk Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarının kadrosu açıklanınca gördük.
Gençler dikkat çekti. Üstelik çok gençtiler, yaşları 16 ile 20 arasındaydı.
İşte onlardan biri de Ezel Balık'tı. Eczacıbaşı çıkarmıştı. Daha 16 yaşındaydı, boyu da 1.96.
Ezel orta oyuncu. Filenin Sultanları'nın orta oyuncusu Zehra Güneş'in veliahtı.
Gençler, Ankara'daki 2. hafta maçlarında da A kadro içinde yer aldılar. Ama şimdi yeni bir görev onları bekliyor. Ezel Balık ve arkadaşlarının yeni rotası Livtanya.
U18 Kadın Milli Takımımız, 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor. Millilerimiz, grup aşamasında ev sahibi Letonya'nın yanı sıra İtalya, İzlanda, Çekya, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. U18 Kadın Milli Takımımız, tüm karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.
Millilerimizin şampiyonadaki maç programı şu şekilde:
1 Temmuz Çarşamba
15.00 | Türkiye - Çekya
2 Temmuz Perşembe
15.00 | Türkiye - Belçika
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye
5 Temmuz Pazar
17.30 | Letonya - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya
Milli takımımızın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Selin Yener, Ela Demirağ
Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Minel Nefin Özen
Smaçörler: Ecrin Selis Türkyaşar, Hiranur Baygara, Zeynep Doğa Alpay, Melis Özengin
Orta Oyuncular: Ezel Balık, Güz Özerol, Nejla Guzonjic, Nihal Feral
Liberolar: Duru Zeren, Lal Lüleci
16 yaşındaki Ezel Balık'ın şampiyona sonrası A Milli Takım'a dönmesi bekleniyor.