Son dakika | Herkes indirim bekliyordu akaryakıta büyük zam!
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklenirken benzine 2,19 liralık zam göründü. Bu zammın 55 kuruşu pompaya yansıyacak.
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Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıtta aşağı yönlü etki etmesi bekleniyordu. Ancak LPG'ye beklenen 52 kuruşluk indirim daha pompaya yansımadan benzine zam haberi geldi.
EŞEL MOBİL DEVREYE GİRECEK
Gazeteci Olcay Aydilek, benzin fiyatlarına 2.19 TL zam beklendiğini duyurdu:
"Akaryakıt, sağ gösterip sol vurdu. İndirim beklerken zam kapıya dayandı. Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı 55 kuruş."
FİYAT NE KADAR OLACAK?
Zammın ardından benzinin litre fiyatının; İstanbul'da 62,84 liraya, Ankara'da 63,78 liraya, İzmir'de 64,05 liraya, Doğu illerinde ise yaklaşık 65,40 liraya yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi