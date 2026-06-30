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Halk TV Spor Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas!

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas!

Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nde 3. etap maçlarına hazırlanırken, milli voleybolcuların durumları da yakından izleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçlarına Japonya'da çıkacak. Milliler, Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarına genç bir kadro ile katılmış, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet almıştı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 3
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Milliler, as oyuncularla yer aldığı Ankara'daki ikinci hafta karşılaşmalarında ise oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanmıştı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta kadrosu şu isimlerden oluşmuştu:

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 5
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Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 6
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Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 7
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Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 8
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Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 9
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Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 10
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Filenin Sultanları'nın Japonya'daki üçüncü etap maç programı ise şöyle:

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 11
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8 Temmuz 2026 06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz 2026 07.00 ABD-Türkiye

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 12
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11 Temmuz 2026 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 09.30 Tayland-Türkiye

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 13
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Zorlu maçlar öncesi milli voleybolcuların durumları da yakından izleniyor. Zehra Güneş, kadroda gösterilmesine rağmen Ankara etabında oynayamadı. Karmen Aksoy ise sakatlanıp ameliyat olduğu için kadrodan çıkarıldı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 14
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Zehra Güneş'in belinden sakatlığının bulunduğu belirtildi. Tedavisi süren Zehra'nın Japonya kafilesinde yer alıp almayacağı kesinlik kazanmadı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 15
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Ebrar Karakurt ise belindeki sakatlık nedeniyle 2. hafta maçlarında oynamadı. Ebrar'ın 4-6 hafta oynayamayacağı açıklanmıştı. Büyük bir olasılıkla Japonya etabında da yer almayacak.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas! - Fotoğraf: 16
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Milli takımın Ankara etabındaki sayı makinesi Melissa Vargas'ta da rahatsızlık olduğu belirtildi. Melissa'nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Japonya'da olacak mı, olmayacak mı? Merakla bu sorunun cevabı bekleniyor.

Filenin Sultanları Zehra Güneş Ebrar Karakurt Melissa Vargas
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