Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş: Ne yapacak şimdi Melissa Vargas!
Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nde 3. etap maçlarına hazırlanırken, milli voleybolcuların durumları da yakından izleniyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçlarına Japonya'da çıkacak. Milliler, Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarına genç bir kadro ile katılmış, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet almıştı.
Milliler, as oyuncularla yer aldığı Ankara'daki ikinci hafta karşılaşmalarında ise oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanmıştı.
Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta kadrosu şu isimlerden oluşmuştu:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Filenin Sultanları'nın Japonya'daki üçüncü etap maç programı ise şöyle:
8 Temmuz 2026 06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz 2026 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 09.30 Tayland-Türkiye
Zorlu maçlar öncesi milli voleybolcuların durumları da yakından izleniyor. Zehra Güneş, kadroda gösterilmesine rağmen Ankara etabında oynayamadı. Karmen Aksoy ise sakatlanıp ameliyat olduğu için kadrodan çıkarıldı.
Zehra Güneş'in belinden sakatlığının bulunduğu belirtildi. Tedavisi süren Zehra'nın Japonya kafilesinde yer alıp almayacağı kesinlik kazanmadı.
Ebrar Karakurt ise belindeki sakatlık nedeniyle 2. hafta maçlarında oynamadı. Ebrar'ın 4-6 hafta oynayamayacağı açıklanmıştı. Büyük bir olasılıkla Japonya etabında da yer almayacak.
Milli takımın Ankara etabındaki sayı makinesi Melissa Vargas'ta da rahatsızlık olduğu belirtildi. Melissa'nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Japonya'da olacak mı, olmayacak mı? Merakla bu sorunun cevabı bekleniyor.