Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı
A Milli Takım Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadı. Ancak birinciliği de kimselere kaptırmadı.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı. Gruplar belli olduğunda herkes umutlandı. ABD, Avustralya ve Paraguay vardı. Bu grup bizim için çok kolaydı.
"Gruptan ya birinci ya ikinci çıkarız" dedik ancak daha başlar başlamaz Avustralya'dan darbeyi yedik.
Peşinden Paraguay'a da yenildik ve 24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası'na daha 2. maçtan veda ettik.
Son maçta as oyuncularını gruptan çıkması kesinleştiği için oynatmayan ABD'yi yendik. Hiç değilse teselli galibiyeti almış olduk.
Milliler hayal kırıklığı içinde yurda döndü. Dünya Kupası'na katılan 48 takım arasında 35. sırada yer aldık.
Elendik ama meğer bir konuda birinciymişiz; bunu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan öğrendik.
Hacıosmanoğlu'nun Sözcü'de Erman Toroğlu'na anlattığına göre milli takım şu ana kadar Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında primde birinci olmuş.
FIFA'dan katılma parası olarak 14 milyon dolar gelmiş. Üstüne TFF de 2 milyon dolar daha eklemiş. Hacıosmanoğlu böylece milli takımın birinci olmasını sağlamış!
Milli futbolculara böylece toplam 16 milyon dolar prim dağıtılmış. Demek ki bir de gruptan çıkıp, çeyrek finale hatta yarı finale veya finale kalsaydık... Kimbilir ne kadar prim dağıtacaktık?