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Halk TV Spor Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı

A Milli Takım Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadı. Ancak birinciliği de kimselere kaptırmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 1
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Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı. Gruplar belli olduğunda herkes umutlandı. ABD, Avustralya ve Paraguay vardı. Bu grup bizim için çok kolaydı.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 2
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"Gruptan ya birinci ya ikinci çıkarız" dedik ancak daha başlar başlamaz Avustralya'dan darbeyi yedik.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 3
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Peşinden Paraguay'a da yenildik ve 24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası'na daha 2. maçtan veda ettik.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 4
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Son maçta as oyuncularını gruptan çıkması kesinleştiği için oynatmayan ABD'yi yendik. Hiç değilse teselli galibiyeti almış olduk.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 5
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Milliler hayal kırıklığı içinde yurda döndü. Dünya Kupası'na katılan 48 takım arasında 35. sırada yer aldık.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 6
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Elendik ama meğer bir konuda birinciymişiz; bunu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan öğrendik.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 7
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Hacıosmanoğlu'nun Sözcü'de Erman Toroğlu'na anlattığına göre milli takım şu ana kadar Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında primde birinci olmuş.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 8
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FIFA'dan katılma parası olarak 14 milyon dolar gelmiş. Üstüne TFF de 2 milyon dolar daha eklemiş. Hacıosmanoğlu böylece milli takımın birinci olmasını sağlamış!

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı - Fotoğraf: 9
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Milli futbolculara böylece toplam 16 milyon dolar prim dağıtılmış. Demek ki bir de gruptan çıkıp, çeyrek finale hatta yarı finale veya finale kalsaydık... Kimbilir ne kadar prim dağıtacaktık?

Milli Takım Dünya Kupası İbrahim Hacıosmanoğlu
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