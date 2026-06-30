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Halk TV Ekonomi Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu

Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt ürünlerine sınırlı da olsa yansımaya devam ediyor. LPG fiyatlarına 2 Temmuz'dan itibaren 52 kuruş indirim bekleniyor.

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Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu
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Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarında gözlenen aşağı yönlü hareketliliğin ardından, içerideki akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü bir düzenleme beklentisi meydana geldi.

TARİH BELLİ OLDU

Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu - Resim : 1

LPG (otogaz) grubunda önümüzdeki günlerde tabela değişecek. Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre, 2 Temmuz tarihinden itibaren pompaya yansıyacak şekilde, otogazın litre satış fiyatında 52 kuruşluk bir indirime gidilmesi planlanıyor.

Giriş ve güncelleme saatleri 30.06.2026 sabahı olarak kayıtlara geçen bu gelişmeyle birlikte, motorin ve benzin gruplarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

AKARYAKITTA GÜNCEL TABELA

Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu - Resim : 2

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Zam Petrol
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