Akaryakıta indirim geliyor: Tarihi belli oldu

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarında gözlenen aşağı yönlü hareketliliğin ardından, içerideki akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü bir düzenleme beklentisi meydana geldi.

TARİH BELLİ OLDU

LPG (otogaz) grubunda önümüzdeki günlerde tabela değişecek. Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre, 2 Temmuz tarihinden itibaren pompaya yansıyacak şekilde, otogazın litre satış fiyatında 52 kuruşluk bir indirime gidilmesi planlanıyor.

Giriş ve güncelleme saatleri 30.06.2026 sabahı olarak kayıtlara geçen bu gelişmeyle birlikte, motorin ve benzin gruplarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

AKARYAKITTA GÜNCEL TABELA

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL