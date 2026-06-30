Torreira 215 milyon liraya imza attı: Ali Koç'un yanına kadar girdi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'da yer alan habere göre; Torreira 215 milyon liraya imza atarak Bodrum'da lüks bir villa satın aldı.

Villanın Bodrum'da zenginlerin evlerinin bulunduğu Kaplankaya'da olduğu belirtildi.

KOÇ VE SABANCILARA KOMŞU OLDU

Bölgede Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç'un yanı sıra zengin iş adamlarının villalarının da olduğu ifade edildi.

Ayrıca Sabancı ailesinin üyelerinin de aynı yerde yazlık konutlarının bulunduğu bildirildi.

Aynı sitede Tuncay Özilhan ve Acun Ilıcalı gibi isimlerinin de villalarının yer aldığı öğrenildi.

Torreira, daha önce de İstanbul Kemerburgaz'da 150 milyon liraya yine bir villa satın almıştı.

Uruguaylı futbolcu Galatasaray'da 4 sezondur forma giyiyor. Sarı kırmızılı takım bu 4 sezonda da şampiyon oldu.