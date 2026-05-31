Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli takımdan Lucas Torreira'yı yıkan haber

Milli takımdan Lucas Torreira'yı yıkan haber

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay, aday kadrosunu açıkladı. Fernando Muslera kadroya dahil edilirken Lucas Torreira çağrılmadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımdan Lucas Torreira'yı yıkan haber

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

LUCAS TORREIRA YOK

Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 39 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yer aldı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ise kadroya dahil edilmedi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro