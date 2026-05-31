Milli takımdan Lucas Torreira'yı yıkan haber
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay, aday kadrosunu açıkladı. Fernando Muslera kadroya dahil edilirken Lucas Torreira çağrılmadı.
Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
LUCAS TORREIRA YOK
Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 39 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yer aldı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ise kadroya dahil edilmedi.
Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele
Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez
Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo
Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.
Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.