Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 26 il başkanını görevden aldı
Son dakika haberi... CHP'de 'mutlak butlan' Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını görevden aldı.
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CHP'de parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı düzenlendi.
Toplantı gündemine dair butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.
Sarı, 26 il yönetiminin görevden alındığını ve 7 il başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
BUTLAN YÖNETİMİ 26 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI
"Partinin kurumsal yapısını zedeleyen iş ve işlemlere karşı CHP'nin tüm üyeleri sorumluluk taşıyor, bu süreci izlediğimizi belirttik. Geçmiş MYK'larda bazı kararlar alındı. Bugün örgütsel çalışmalar değerlendirildi." diyen Sarı yönetiminde değişikliğe gidilen 26 ili şöyle açıkladı:
- Ağrı İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı
- Aksaray İl Başkanlığı
- Amasya İl Başkanlığı
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Çanakkale
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce ve Akçakova ilçesi
- Eskişehir
- Hakkari
- Iğdır
- Kars
- Kırıkkale
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Niğde ve Merkez ilçesi
- Nevşehir
- Osmaniye ve merkez ilçesi
- Samsun
- Sivas
- Tunceli
- Sinop ilinde de il başkanı görevden alındı
7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
6 ilde il başkanlığına yapılan atamalar ise şöyle:
- Batman Yılmaz Özkanat
- Çanakkale Koray Akkılıç
- Mardin Mahmut Duyan
- Osmaniye Rıza Tekerek
- Niğde Tevfik Caymaz
- Tunceli Kemal Özcan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi