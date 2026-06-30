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Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 26 il başkanını görevden aldı

Son dakika haberi... CHP'de 'mutlak butlan' Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını görevden aldı.

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Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 26 il başkanını görevden aldı
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CHP'de parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı düzenlendi.

Toplantı gündemine dair butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, 26 il yönetiminin görevden alındığını ve 7 il başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 26 il başkanını görevden aldı - Resim : 1

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BUTLAN YÖNETİMİ 26 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

"Partinin kurumsal yapısını zedeleyen iş ve işlemlere karşı CHP'nin tüm üyeleri sorumluluk taşıyor, bu süreci izlediğimizi belirttik. Geçmiş MYK'larda bazı kararlar alındı. Bugün örgütsel çalışmalar değerlendirildi." diyen Sarı yönetiminde değişikliğe gidilen 26 ili şöyle açıkladı:

  1. Ağrı İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı
  2. Aksaray İl Başkanlığı
  3. Amasya İl Başkanlığı
  4. Batman
  5. Bilecik
  6. Bolu
  7. Çanakkale
  8. Denizli
  9. Diyarbakır
  10. Düzce ve Akçakova ilçesi
  11. Eskişehir
  12. Hakkari
  13. Iğdır
  14. Kars
  15. Kırıkkale
  16. Manisa
  17. Mardin
  18. Muğla
  19. Muş
  20. Niğde ve Merkez ilçesi
  21. Nevşehir
  22. Osmaniye ve merkez ilçesi
  23. Samsun
  24. Sivas
  25. Tunceli
  26. Sinop ilinde de il başkanı görevden alındı

7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

6 ilde il başkanlığına yapılan atamalar ise şöyle:

  • Batman Yılmaz Özkanat
  • Çanakkale Koray Akkılıç
  • Mardin Mahmut Duyan
  • Osmaniye Rıza Tekerek
  • Niğde Tevfik Caymaz
  • Tunceli Kemal Özcan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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