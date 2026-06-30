Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 26 il başkanını görevden aldı

CHP'de parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı düzenlendi.

Toplantı gündemine dair butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, 26 il yönetiminin görevden alındığını ve 7 il başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

BUTLAN YÖNETİMİ 26 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

"Partinin kurumsal yapısını zedeleyen iş ve işlemlere karşı CHP'nin tüm üyeleri sorumluluk taşıyor, bu süreci izlediğimizi belirttik. Geçmiş MYK'larda bazı kararlar alındı. Bugün örgütsel çalışmalar değerlendirildi." diyen Sarı yönetiminde değişikliğe gidilen 26 ili şöyle açıkladı:

Ağrı İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı Aksaray İl Başkanlığı Amasya İl Başkanlığı Batman Bilecik Bolu Çanakkale Denizli Diyarbakır Düzce ve Akçakova ilçesi Eskişehir Hakkari Iğdır Kars Kırıkkale Manisa Mardin Muğla Muş Niğde ve Merkez ilçesi Nevşehir Osmaniye ve merkez ilçesi Samsun Sivas Tunceli Sinop ilinde de il başkanı görevden alındı

7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

6 ilde il başkanlığına yapılan atamalar ise şöyle: