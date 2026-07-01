Son Dakika | Butlan atayacak isim bulamıyor! İl başkanlığı için 18 kişiye teklif götürmüşler

Seçilmiş CHP Sözcüsü Zeynel Emre, mutlak butlan kararıyla göreve gelen yönetimin 26 seçilmiş il başkanını görevden aldığını, ancak yalnızca 6 ilde atama yapabildiğini söyledi. Emre, Manisa’da il başkanlığı için 18 kişiye, Eskişehir’de ise 10’dan fazla isme teklif götürüldüğünü belirterek, “il başkanlığı” tekliflerinin kabul edilmediğini ifade etti.

Seçilmiş CHP Sözcüsü Zeynel Emre, mutlak butlan kararıyla göreve gelen yönetime sert tepki gösterdi. Emre, seçilmiş il başkanlarının hukuksuz biçimde görevden alındığını belirterek, bu kararların CHP’yi zayıflatmayı amaçladığını savundu.,

"SARAY İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDELER"

Emre, açıklamasında, “mutlak butlan kararıyla gelenler, Saray'la büyük bir işbirliği içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahvına sebep olacak her türlü kararın altına imza atıyorlar.” dedi.

MANİSA'DA 18 İSME TEKLİF, ESKİŞEHİR'DE...

CHP’de 26 seçilmiş il başkanının görevden alındığını hatırlatan Emre, bu isimlerin parti hukuku açısından suçlanabilecek bir yönü olmadığını söyledi. İl başkanlarının olağan kongre sürecinde seçildiğini belirten Emre, görevden almaların antidemokratik olduğunu ifade etti.

Emre, görevden alınan 26 il başkanının yerine yalnızca 6 ilde atama yapılabildiğini belirterek, “Çünkü birçok ilde, mesela Manisa'da 18. kişi oldu teklif ettikleri, il başkanlığını kabul etmiyor.” dedi.

Eskişehir örneğini de veren Emre, “İşte Eskişehir'de 10'dan fazla isim oldu. Farklı illerde sürekli 'gelin il başkanlığını kabul edin' diye tekliflerde bulunuyor ancak olumsuz cevap aldıklarını duyuyoruz, görüyoruz değerli arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

"BOŞ KALSIN DAHA İYİ" TEPKİSİ

Emre, bazı illerde görevden alınan il başkanlarının yerine hâlâ atama yapılamadığını belirtti. Bu duruma tepki gösteren Emre, “Bakın yani bu görevden alınan iller içerisinde öyle yerler var ki yerine atama yapılmayan, yani deniyor ki 'burası boş kalsın daha iyi'. Hani atamanın, görevden almanın hukuksuzluğu bir tarafa 'boş kalsın daha iyi' diyor.” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ PARTİ'NİN YÖNETİCİSİ CHP YÖNETİMİNE GİRDİ!

Zeynel Emre, mutlak butlan davasıyla bağlantılı isimlerin Ankara İl Yönetimi’ne atanmasına da dikkat çekti. Emre, “Mutlak butlanla ilgili dava açan, daha öncesinde partinin adı da Yerli ve Milli Parti olan Onun Genel Başkan Yardımcısı, davayı açan avukat ve dün itibarıyla Ankara İl Yöneticisi olarak ataması yapıldı.” dedi.

Emre, bu atamanın butlan yönetimi ile dava süreci arasındaki ilişkiyi gösterdiğini savunarak, “Yani partinin, butlan yönetiminin hiçbir ilgisi yok ya davayı açan tarafla, geldi orada yönetici oldu.” ifadelerini kullandı.

Ankara İl Yönetimi’ne yapılan bir başka atamayı da eleştiren Emre, “Peki, bizim belediye başkanımız Gülşah Başkan'ın kemiklerini sızlatan, ona iftiralar atan, ailesini, sevenlerini kahreden çok kirli iftiralar atan bir diğer Gizem isimli hanımefendi nerede? O da Ankara İl Yöneticisi yapıldı.” dedi.

Adana ve Çanakkale örneklerini anlattı

Emre, Adana’da da tartışmalı bir ismin göreve getirildiğini söyledi. Söz konusu kişinin CHP’den aday gösterilmediği için İYİ Parti’den aday olduğunu belirten Emre, “Peki değerli arkadaşlar bakın, Adana'da aday gösterilmeyince Çukurova'da, gidip de İYİ Parti'nin adayı olup partimize kaybettirmek için çalışan, Zeydan Karalar'la ilgili 'en başarısız belediye başkanı' diyen, partimizi kötüleyen, 'CHP sandığa gömülecek' diyen kişiyi Genel Sekreter Yardımcısı yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de de benzer bir tablo olduğunu söyleyen Emre, Gelibolu örneğini verdi. CHP’nin Gelibolu’nu yaklaşık 300 oyla kaybettiğini hatırlatan Emre, CHP aday adayı olup aday gösterilmeyince İYİ Parti’den seçime giren ve 3 bin 500 oy alan kişinin Çanakkale İl Başkanı yapıldığını söyledi.

Emre, “Bu kişi şu anda Çanakkale İl Başkanı olarak görevlendirildi. Ödüllendirildi.” dedi

Zeynel Emre, yapılan görevlendirmelerin CHP’yi zayıflatma hedefiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Emre, “Yani aslında aradaki ilişki çok berrak bir şekilde ortaya çıkıyor günbegün. Bir yandan mutlak butlan için dava organizasyonu yapanlar, algı oluşturmaya çalışanlar, Saray desteği, ortadaki karar, karar sonrası yapılan görevlendirmeler...” ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.