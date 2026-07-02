Hacıosmanoğlu villa sözü verdi: İnşaat için beklediği ÇED raporu onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Muğla Bodrum'da inşa etmeyi planladığı villalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DANIŞTAY ÇED RAPORUNU ONAYLADI

Danıştay, Hacıosmanoğlu'nun villa projesiyle ilgili yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, ÇED raporunu onayladı. Bu kararla birlikte villaların inşasıyla ilgili bir engel kalmadı.

DOĞAYI KORUMA MÜCADELESİ SONUÇSUZ KALDI

Arazinin Bargilya Tuzla Sulak Alanı olması nedeniyle mahkeme daha önce ÇED raporunu reddetmişti. Ancak Danıştay'ın raporu kabul etmesiyle doğaseverlerin mücadelesi sonuçsuz kalmış oldu.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMA PRİMİ OLARAK VİLLA VERECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımdaki futbolculara villa hediye edeceğini duyurmuştu. Hacıosmanoğlu'nun bu vaadi inşaat için gerekli izinleri alabilmek adına bahane olarak öne sürdüğü iddia edilmişti.

HACIOSMANOĞLU: BÜTÜN İZİNLER ALINDI VE İNŞAAT BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde konuya dair bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim" dedi.