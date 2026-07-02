Hacıosmanoğlu villa sözü verdi: İnşaat için beklediği ÇED raporu onaylandı
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun milli takıma villa sözü vermesiyle gündeme gelen inşaat projesinde Danıştay'dan karar çıktı. Mahkeme'nin ÇED raporunu onaylamasıyla inşaat için engel kalmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Muğla Bodrum'da inşa etmeyi planladığı villalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
DANIŞTAY ÇED RAPORUNU ONAYLADI
Danıştay, Hacıosmanoğlu'nun villa projesiyle ilgili yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, ÇED raporunu onayladı. Bu kararla birlikte villaların inşasıyla ilgili bir engel kalmadı.
DOĞAYI KORUMA MÜCADELESİ SONUÇSUZ KALDI
Arazinin Bargilya Tuzla Sulak Alanı olması nedeniyle mahkeme daha önce ÇED raporunu reddetmişti. Ancak Danıştay'ın raporu kabul etmesiyle doğaseverlerin mücadelesi sonuçsuz kalmış oldu.
DÜNYA KUPASI'NA KATILMA PRİMİ OLARAK VİLLA VERECEK
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımdaki futbolculara villa hediye edeceğini duyurmuştu. Hacıosmanoğlu'nun bu vaadi inşaat için gerekli izinleri alabilmek adına bahane olarak öne sürdüğü iddia edilmişti.
HACIOSMANOĞLU: BÜTÜN İZİNLER ALINDI VE İNŞAAT BAŞLAYACAK
Geçtiğimiz günlerde konuya dair bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim" dedi.