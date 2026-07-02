Premier Lig'e yükselen Hull City, muhasebe döneminin kapanmasına saatler kala mali krizin eşiğinden döndü. Acun Ilıcalı yönetimindeki kulüp, olası puan cezasının önüne geçmek için mali yılın son günü iki oyuncusunu birden sattı.

PSR KURALLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

İngiltere Futbol Ligi'nin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları, kulüplerin üç yıllık süreçte 39 milyon sterlinden fazla zarar etmesine izin vermiyor. Championship play-off finalinde Middlesbrough'u yenerek Premier Lig'e yükselen ve yaklaşık 200 milyon sterlinlik ekonomik gelire hak kazanan Hull City'nin buna rağmen bu sınırı aşma riski taşıması, yönetimi hızlı hareket etmeye zorladı.

İKİ TRANSFER, İKİ FARKLI ADRES

Kulüp önce kaleci Ivor Pandur'u 6 milyon sterlin karşılığında İskoç devi Rangers'a sattı. Kısa süre sonra Arnavut orta saha Aidon Shehu de 2.5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer oldu. Hull City, her iki işlemin de 30 Haziran'da muhasebe dönemi kapanmadan önce tamamlandığını resmen duyurdu.

PUAN CEZASI TEHLİKESİ SAVUŞTURULDU

Bu iki transfer yalnızca 8.5 milyon sterlinlik gelir sağlamakla kalmadı; aynı zamanda Premier Lig'de kulübü bekleyen muhtemel puan silme cezasını da ortadan kaldırdı. İngiliz futbolunda PSR ihlalleri nedeniyle puan kesintisine uğrayan kulüplerin yaşadığı sıkıntılar hafızalarda canlılığını korurken Acun Ilıcalı yönetiminin bu riski öngörüp son dakikada müdahale etmesi dikkat çekti.

PREMIER LİG'E HAZIRLIK

Hull City, mali yükümlülüklerini yerine getirmenin ardından Premier Lig kadro hazırlıklarına odaklanacak. Anderson Talisca transferi için de görüşmeler süren kulübün önümüzdeki günlerde yeni transferleri gündemine alması bekleniyor.