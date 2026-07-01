300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e çıkan Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-siyahlılarda transfer görüşmelerini bizzat sürdüren Acun Ilıcalı sürpriz bir isme talip oldu.

HEDEF ANDERSON TALISCA

Takvim'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Anderson Talisca'yı transfer etmek için harekete geçti.

MAAŞINI KARŞILAMAYA HAZIR

Premier Lig'e çıkma bonusu olarak 300 milyon euro alan Acun Ilıcalı'nın Talisca'nın maaşını karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE O TRANSFER ETTİ

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı yaptığı dönemde Anderson Talisca'nın transferinde önemli rol üstlenmişti. Ilıcalı o dönem oyuncunun yeteneğine dikkat çekmişti.

27 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giyen Anderson Talisca, 2 bin 796 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 27 gol ve 5 asist kaydetti.