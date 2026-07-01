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Halk TV Spor 300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Anderson Talisca'yı transfer etmek istiyor. Ilıcalı, oyuncunun maaşını ödemeye hazır.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e çıkan Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-siyahlılarda transfer görüşmelerini bizzat sürdüren Acun Ilıcalı sürpriz bir isme talip oldu.

HEDEF ANDERSON TALISCA

Takvim'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Anderson Talisca'yı transfer etmek için harekete geçti.

300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu - Resim : 1

MAAŞINI KARŞILAMAYA HAZIR

Premier Lig'e çıkma bonusu olarak 300 milyon euro alan Acun Ilıcalı'nın Talisca'nın maaşını karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE O TRANSFER ETTİ

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı yaptığı dönemde Anderson Talisca'nın transferinde önemli rol üstlenmişti. Ilıcalı o dönem oyuncunun yeteneğine dikkat çekmişti.

27 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giyen Anderson Talisca, 2 bin 796 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 27 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Acun Ilıcalı Hull City
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