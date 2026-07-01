Gram altın için 8 bin lira tahmini: Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç açıkladı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar uzun vadede yeniden yükseliş beklentisini koruyor. Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, gram altının geçmişte olduğu gibi yeniden 8 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirterek, mevcut fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu söyledi.

Ocak ayı sonunda 8 bin TL bandını aşan gram altın, bugün itibarıyla 6 bin 80 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kısa sürede güçlü bir yükseliş gösteren altının son günlerde gerilemesi yatırımcıları düşündürürken, gram altın son 5 ayda yüzde 24,7 oranında değer kaybetti. Gram altın güne 5 bin 969 TL, ons altın ise 3 bin 977 dolar seviyesinden başladı.

İlerleyen saatlerde fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Gram altın tekrar 6 bin TL seviyesinin üzerine çıkarken, ons altın da yeniden 4 bin dolar bandına yaklaştı.

Özgür Kocaeli gazetesine konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altının 6 bin TL seviyesinin altına kalıcı olarak inemediğini belirterek, mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturduğunu ifade etti.

"BU SEVİYELER ALTINDA DİP OLABİLİR"

Altın fiyatlarının daha fazla gerilemesini beklemediklerini dile getiren Nuri Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Altın, 6 binin altına düştü ama kalamadı, 6 bin 100’lere çıktı hemen. Ons 4 bin bandını kırarak 3 bin 980’lere indi ama şu anda 4 bin 34 dolara geri çıktı. Yani 6 binin altına inemiyor, direnç gösteriyor. Orta ve uzun vadeli, altın almak isteyenler için bu fiyatlar fırsat. Şu anda bu fiyatların altın için dip olduğunu tahmin ediyoruz.”

FED'İN FAİZ MESAJI YÜKSELİŞİ YAVAŞLATTI

Koç, altının yükseliş beklentisinin gerçekleşmemesinde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarının etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran-Amerika savaşının durduğu zaman petrole giden, doğalgaza giden, ham maddeleri giden paralar altına döner beklentimiz vardı. Fakat bununla beraber bu ayın, yani pardon, Haziran değil, Mayıs'ın, Mayıs'ın ilk haftalarında altının yükselmesini bekliyorduk ama Mayıs'ın ilk haftasından sonra Amerika verileri yani enflasyonun yüksek çıkması, Amerika Merkez Bankası'nın enflasyondan dolayı faizleri düşürmek bir yana, iki kere arttırabiliriz demesi, altını frenledi. Dünyadaki hem ekonomik savaşlar hem de jeopolitik gelişmelerden dolayı etkilenen en kolay emtia altındır. Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı birden çıkmayı frenledi ama altın her an birden çıkma ihtimali de var. Bu arada Çin Merkez Bankası, dünyadaki birçok merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Yani dolayısıyla altının buradan aşağıya düşmediğini görüyoruz.”

"ALTIN ER YA DA GEÇ YENİDEN AYNI SEVİYELERE ULAŞIR"

Altın yatırımı yapmak için evini, arabasını ve arsasını satan vatandaşların da bulunduğunu hatırlatan Koç, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyararak,

“2025'in Ocak ayında 3 bin liradan 2025'in Ekim, Kasım'ında 8 binlere çıktı. İç piyasada yaşanan İmamoğlu operasyonuyla çıkmaya başlayan altın, İran-İsrail ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik olaylarla yükselişini sürdürdü. Altın 8000'i geçti diye, kulaktan duymalarla arabasını, evini satıp altına alanlar hata yaptılar. Altın evet çıkar, belli bir ralli yapar ama illa onu hazmetmek için belli bir süre durur. Böyle bir düzeltme beklediğimiz bir şeydi. Ama arada İran-Amerika savaşı çıktı, Ukrayna savaşı bir barış olacaktı sonra vazgeçildi, tekrar hızlandı. Bu arada ekonomik savaşlar, faiz artırımları devreye girince altın fiyatının birden çıkmasını bekliyoruz. Çünkü altın çıktığı fiyata illa tekrardan çıkar." dedi.

"PANİKLE DEĞİL, PLANLI YATIRIM YAPILMALI"

İç piyasada zaman zaman oluşan aşırı yükseliş beklentisinin yatırımcıları yanlış yönlendirebildiğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef bizim iç piyasada da geçen Ramazan Bayramı'ndan sonra olduğu gibi aşırı sanki altın olağanüstü çıkacak gibi bir algı var. Çok frenlemeye çalışmamıza rağmen tüketiciyi, panik yapmayın, böyle bir şey yok, kulaktan dolma laflara inanmayın dememize rağmen maalesef aşırı talep oldu. Böyle durumlarda tabii fiyatlar Spekülatif hareket eder, uluslararası spekülatörlere fırsat doğurur. Bu konuda tüketici, yatırımcı kardeşlerimize, müşterilerimize dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer kenarda köşede gelen parası varsa bu fiyatlardan da alıp ortalamayı düşürmesini tavsiye ederiz.”