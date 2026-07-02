Ustaları işsiz bırakan araba motorları
Yakın zamanda 521.000'den fazla kullanılmış otomobil üzerinde yapılan bir araştırma, en güvenilir dizel motorları ortaya çıkardı; bu motorların birçoğu 400.000 kilometreyi rahatlıkla aşıyor.
Volvo V50
Volvo, 400.000 kilometreyi aşan her 50 araçtan biriyle , markanın uzun süredir devam eden güvenilirlik itibarını teyit ederek listenin zirvesinde yer alıyor. Bu başarı büyük ölçüde , 2000'li yılların başında tanıtılan ve S60, S80, V70, V50, XC70, XC90, V60, XC60 ve V90 dahil olmak üzere serinin birçok modelinde kullanılan tarihi beş silindirli D5 motoruna borçlu.
Volkswagen Golf
Sırada , 400.000 kilometreyi aşan araç sayısı bakımından en fazla seçeneğe sahip marka olan Volkswagen geliyor. Burada başrolü, sayısız Passat, Golf, Touran, Caddy ve Transporter modelinde kullanılan ve birçok kişinin bu araçların neredeyse yok edilemez olduğu algısını pekiştiren efsanevi 1.9 TDI ve 2.5 TDI motorlar üstleniyor.
Mercedes-Benz E-Serisi
Üçüncü sırada ise Mercedes-Benz yer alıyor. B-Serisi, C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi ve M-Serisi'nde kullanılan dizel motorlar, sayısız kez çok yüksek yakıt verimliliğine ulaşabildiklerini kanıtlamış ve bu nedenle dünya çapındaki taksi şoförleri için en güvenli seçeneklerden biri olmuştur.
Toyota Avensis
Tabloyu Toyota Land Cruiser, Avensis ve RAV4 tamamlarken beşinci sırada yer alan Honda , Accord, CR-V ve Civic modellerinde kullandığı 2.2 i-DTEC motoruyla geliştirdiği motorların sağlamlığını kanıtlıyor.
Audi A6
Altıncı sırada , A2, A3, A4 ve A6 modelleriyle öne çıkan Audi yer alıyor . Ünlü 1.9 TDI motorunun yanı sıra, yıllar boyunca markanın ürün gamının büyük bir bölümünde kullanılan 2.5 TDI, 2.7 V6 TDI ve 3.0 V6 TDI motorları da bulunuyor.
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi, özellikle Pajero , L200 ve Outlander modelleriyle listeyi tamamlıyor; Volkswagen'in 2.0 TDI motorunu kullanan Lancer'ın varlığı da dikkat çekici.