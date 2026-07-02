Ustaları işsiz bırakan araba motorları

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Volvo V50

Volvo, 400.000 kilometreyi aşan her 50 araçtan biriyle , markanın uzun süredir devam eden güvenilirlik itibarını teyit ederek listenin zirvesinde yer alıyor. Bu başarı büyük ölçüde , 2000'li yılların başında tanıtılan ve S60, S80, V70, V50, XC70, XC90, V60, XC60 ve V90 dahil olmak üzere serinin birçok modelinde kullanılan tarihi beş silindirli D5 motoruna borçlu.