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Halk TV Ekonomi Son dakika | ENAG açıkladı: 6 aylık ilk enflasyon verisi geldi

Son dakika | ENAG açıkladı: 6 aylık ilk enflasyon verisi geldi

Son dakika haberi... ENAG Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,94 olurken yıllık yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.

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Son dakika | ENAG açıkladı: 6 aylık ilk enflasyon verisi geldi
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Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon için ilk veri geldi.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılı Haziran enflasyonunu açıkladı.

ENAG'ın açıkladığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 1,94 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.

Saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 resmi enflasyonunu açıklayacak.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

Geçtiğimiz ay enflasyon aylık olarak yüzde 2,16 artmış, yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak gerçekleşmişti.

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Nisan 2026 enflasyonunu ENAG yüzde 5,07 yıllıkta ise yüzde 55,38 olarak açıklamıştı.

ENAG Mart ayı enflasyonunu yüzde 4.10, yıllık enflasyonu yüzde 54,62 olarak duyurmuştu.

3 Mart 2026'da açıklanan şubat enflasyonu aylık bazda 4,01, yıllıkta ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.

ENAG 2026 yılının ilk enflasyonunu 3 Şubat 2026'da açıklamıştı. Buna göre Ocak 2026'da aylık bazda enflasyon yüzde 6,32, yıllıkta yüzde 53,42 artmıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

Son dakika | ENAG açıkladı: 6 aylık ilk enflasyon verisi geldi - Resim : 2

Öte yandan ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas sürüyor. TÜİK daha aşağıda rakamlar açıklarken, ENAG'ın enflasyon verisi daha yüksek oluyor. Ancak bu ay, memur ve emekli zamları için belirleyici olacağı için TÜİK'in daha düşük bir veri açıklama ihtimali yüksek.

TÜİK'in, ENAG'dan sonra açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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