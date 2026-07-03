Son dakika | Emekli ve memur zammı belli oldu: 6 aylık enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen yılın ilk 6 ayı için enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 olurken, 6 aylık enflasyon ise 32.11 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da ortaya çıktı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

SSK ve Bağkur emeklisi, haziran ayı enflasyonunun yüzde 0.99 açıklanmasıyla 17.76 zam almış oldu. Kesinleşen zam oranına göre 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu.

Emeklinin aldığı zam farkı 3.552 lira olarak netleşti.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında 6 aylık periyotlarda maaşlarına zam alıyor.

2026 yılının ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alan memur ve memur emeklileri, yılın ikinci altıncı ayında yüzde 13.52 zammı hak etti.

En düşük emekli memur maaşı olan 27 bin 890 lira ise yüzde 13,52 zamla 31 bin 660 lira oldu.

Memur ve emekli maaşlarını belirleyen enflasyon verisi Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçmiş, AA Finans tarafından ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen haziran ayı enflasyon beklenti anketinden yüzde 1,04 çıkmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Haziran ayı anket sonuçları ise yüzde 1,36'yı işaret etmişti.

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI

TÜİK Haziran 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık 0,99 yıllık ise 32,11 olarak açıkladı.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 2026 yılı Haziran enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,94 yıllık enflasyon yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı enflasyonunu 1 Haziran'da duyurmuş, İstanbul'da aylık bazda enflasyonun yüzde 1,14 yıllık bazda ise yüzde 35,94 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.