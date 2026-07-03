Son dakika | Akaryakıtta yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11488 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan akaryakıt, madeni yağlar ve solvent gibi ürünlerin maktu vergi tutarlarında değişiklikler yaptı. İktidar, kararla birlikte vergi oranlarını kademeli olarak yeniden düzenlerken, yılın ikinci yarısı için beklenen otomatik enflasyon güncellemesine muafiyet getirdi.

İNDİRİM MARJI DARALDI, ARTIŞ TAVANI YÜZDE 100 OLDU

Kararın 1'inci maddesi, 4 Mart 2026 tarihli önceki kararda yer alan bazı esneklik paylarını revize etti. Bu kapsamda karar, ilgili ürünlerde daha önce uygulanan "%75'i kadar azalış" ibaresini kaldırdı ve yerine zamana yayılan kademeli bir azaltma modeli getirdi. Aynı madde, vatandaşı ilgilendiren artış limitlerindeki "%75'i kadar artış" ibaresini de "tamamı kadar artış" şeklinde değiştirdi.

İNDİRİMLERDE KADEMELİ DÜŞÜŞ TAKVİMİ

İktidarın belirlediği yeni takvime göre, vergi oranlarındaki azalış payı şu şekilde uygulanacak:

31 Temmuz 2026 tarihine kadar: %50'si kadar azalış

1 Ağustos 2026 - 30 Eylül 2026 arası: %25'i kadar azalış

6 AYLIK OTOMATİK ÖTV ZAMMI UYGULANMAYACAK

Kararın Temmuz-Aralık 2026 dönemini kapsayan bölümü, maktu vergi artışlarındaki otomatik endekslemeyi durdurdu. Normal şartlarda ÖTV Kanunu'nun 12'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 6 ayda bir Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artan maktu vergi tutarlarını, iktidar 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için (I) sayılı listedeki mallara uygulamayacak.

DÜZENLEMENİN ÖMRÜ 3 AY: EKİM'DE YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla resmen yürürlüğe giren düzenlemenin ne kadar süreyle geçerli olacağı da netlik kazandı. Karara eklenen fıkra uyarınca yeni vergi düzenlemesi 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlükten kalkacak. Toplam 5 maddeden oluşan bu Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.