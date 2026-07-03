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Halk TV Türkiye Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, mevsimsel yağışlarla su seviyesinin yükselmesinin ardından göçmen kuşlardan su kaplumbağalarına kadar onlarca türe yeniden yaşam alanı oldu.

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Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 1
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Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan baraj gölü, 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip bulunuyor.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 2
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Havza, barındırdığı zengin biyoçeşitlilik nedeniyle 2004 yılında tescillenerek "Önemli Kuş Alanı" statüsü kazandı.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 3
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Geçmiş yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşma nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi ciddi şekilde düştü.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 4
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Kuraklık döneminde havzada yaşayan birçok canlı türü olumsuz etkilendi ve bazı bireylerin telef olduğu gözlemlendi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 5
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Soyu tehlike altında olan Fırat kaplumbağası ve su samuru gibi türlerin yaşamı bu dönemde ciddi risk altına girdi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 6
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Kış aylarında düşen kar ve yağmurun ardından ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde baraj gölünün su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 7
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Artan su seviyesiyle birlikte havzadaki sulak alanlarda mikroorganizma ve eklem bacaklı popülasyonu yeniden çoğaldı.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 8
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Bu küçük canlılarla beslenen türler besin arayışıyla Devegeçidi Havzası'na geri döndü.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 9
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Havzada bugüne kadar Macar ördeğinden turnaya, ak çaylaktan kara leyleğe, yeşil arı kuşundan küçük ak balıkçıla kadar 174 kuş türü gözlemlendi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 10
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Kuluçka dönemine giren birçok kuş türünün yumurtadan çıkan yavruları havzanın çeşitli noktalarında görüntülendi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 11
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Mandalar baraj gölünde serinlerken küçük ve büyükbaş hayvanlar da su ihtiyaçlarını havzadan karşılıyor.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 12
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Su kaplumbağaları yükselen su seviyesiyle birlikte göl yüzeyinde yeniden yoğun şekilde gözlemlenmeye başlandı.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 13
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Baraj gölü, tatlı su balıkçılığı ve tarımsal sulama işlevinin yanı sıra bölgedeki biyoçeşitliliğin temel kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 14
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Havzadaki canlı yaşamı drone ile havadan görüntülenerek belgelendi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 15
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Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, artan yağışların bu yıl canlı yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 16
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Satar, "Bu yıl yağışlarla beraber ortamda bulunan küçük canlılarla beslenen canlıların yumurta kalitesi de artacak, dolayısıyla yavru daha güçlü doğacak" diyor.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 17
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Satar gölün durumu hakkında, "Geçen yıllarda buralar kurumaya yüz tutmuştu, birçok canlının burada öldüğünü gördük. Bu yılki yağışlardan dolayı alana çok sayıda hayvan girişi var. Yaban hayatında müthiş bir artış söz konusu" dedi.

Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu - Fotoğraf: 18
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Satar, "Önemli Kuş Alanı" statüsündeki havzanın korunması ve soyu tehlike altındaki türlerin izlenerek tür koruma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

(AA)

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