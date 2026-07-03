Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu
Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, mevsimsel yağışlarla su seviyesinin yükselmesinin ardından göçmen kuşlardan su kaplumbağalarına kadar onlarca türe yeniden yaşam alanı oldu.
Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan baraj gölü, 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip bulunuyor.
Havza, barındırdığı zengin biyoçeşitlilik nedeniyle 2004 yılında tescillenerek "Önemli Kuş Alanı" statüsü kazandı.
Geçmiş yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşma nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi ciddi şekilde düştü.
Kuraklık döneminde havzada yaşayan birçok canlı türü olumsuz etkilendi ve bazı bireylerin telef olduğu gözlemlendi.
Soyu tehlike altında olan Fırat kaplumbağası ve su samuru gibi türlerin yaşamı bu dönemde ciddi risk altına girdi.
Kış aylarında düşen kar ve yağmurun ardından ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde baraj gölünün su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.
Artan su seviyesiyle birlikte havzadaki sulak alanlarda mikroorganizma ve eklem bacaklı popülasyonu yeniden çoğaldı.
Bu küçük canlılarla beslenen türler besin arayışıyla Devegeçidi Havzası'na geri döndü.
Havzada bugüne kadar Macar ördeğinden turnaya, ak çaylaktan kara leyleğe, yeşil arı kuşundan küçük ak balıkçıla kadar 174 kuş türü gözlemlendi.
Kuluçka dönemine giren birçok kuş türünün yumurtadan çıkan yavruları havzanın çeşitli noktalarında görüntülendi.
Mandalar baraj gölünde serinlerken küçük ve büyükbaş hayvanlar da su ihtiyaçlarını havzadan karşılıyor.
Su kaplumbağaları yükselen su seviyesiyle birlikte göl yüzeyinde yeniden yoğun şekilde gözlemlenmeye başlandı.
Baraj gölü, tatlı su balıkçılığı ve tarımsal sulama işlevinin yanı sıra bölgedeki biyoçeşitliliğin temel kaynağı olmayı sürdürüyor.
Havzadaki canlı yaşamı drone ile havadan görüntülenerek belgelendi.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, artan yağışların bu yıl canlı yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.
Satar, "Bu yıl yağışlarla beraber ortamda bulunan küçük canlılarla beslenen canlıların yumurta kalitesi de artacak, dolayısıyla yavru daha güçlü doğacak" diyor.
Satar gölün durumu hakkında, "Geçen yıllarda buralar kurumaya yüz tutmuştu, birçok canlının burada öldüğünü gördük. Bu yılki yağışlardan dolayı alana çok sayıda hayvan girişi var. Yaban hayatında müthiş bir artış söz konusu" dedi.
Satar, "Önemli Kuş Alanı" statüsündeki havzanın korunması ve soyu tehlike altındaki türlerin izlenerek tür koruma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.
(AA)