Kurumaya yüz tutmuştu, mucizeyle geri döndü: 174 farklı türe yuva oldu

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Satar gölün durumu hakkında, "Geçen yıllarda buralar kurumaya yüz tutmuştu, birçok canlının burada öldüğünü gördük. Bu yılki yağışlardan dolayı alana çok sayıda hayvan girişi var. Yaban hayatında müthiş bir artış söz konusu" dedi.