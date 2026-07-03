Son Dakika | CHP'li Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Haziran'da “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu ile gözaltına alınan ve 28 Haziran'da ev hapsi ile serbest bırakılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili kamuoyuna yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

"İZMİR İLİ BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI ONUR YİĞİT’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ONUR YİĞİT: GÖREVİME KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİME OLAN İNANCIM TAM

Görevden uzaklaştırılan ve hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Yiğit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizzat tarafımla ilgili olmayan ancak halen yargılaması devam eden hukuki süreç nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle ifade etmek isterim ki, soruşturmaya konu edilen hususun Balçova Belediyesi’nin faaliyetleriyle, belediyecilik hizmetleriyle veya belediye kaynaklarının kullanımıyla ve hatta tarafımla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Süreç, 2024 Yerel Seçimlerinden 2 gün öncesinde Malatya’da yürütülen seçim kampanyası kapsamında, belediye başkanı seçilmeden önce ailem tarafından sağlanan sandık görevlilerine kumanya desteğine ilişkin iddialardan ibarettir. Bu husus zaten yargıya sunulmuş olan dekontlarla da sabittir.

Yargı sürecinin tüm yönleriyle gerçeği ortaya çıkaracağına inanıyor; adalete, hukukun üstünlüğüne ve görevli yargı mercilerine olan güvenimi koruyorum. Hukuki süreç içerisinde gerekli tüm açıklamaları yapacak, üzerime düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek önceliğimiz Balçova’ya en iyi hizmeti sunmak olmuştur. Kısa süre içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve hemşehrilerimizin desteği, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Balçova benim doğup büyüdüğüm, büyük bir sevgiyle bağlı olduğum kenttir. Bu kente hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Hukuki sürecin en kısa sürede adaletle sonuçlanacağına ve görevime kaldığım yerden devam edeceğime olan inancım tamdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm Balçovalılara, çalışma arkadaşlarıma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."