CHP'li Adnan Beker'den iddialara raporlu yanıt: İtiraz edeceğiz

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, oğlu Oğuzhan Beker hakkında medyaya yansıyan iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Beker, oğluna ait e-Nabız tahlil sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"ADLİ TIP RAPORUNA YENİDEN DEĞERLENDİRME TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürece dayanak gösterilen resmi adli tıp raporunu eleştiren Beker, oğlunun bağımsız bir laboratuvarda teste girdiğini vurguladı. Beker'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Oğlum Oğuzhan Beker ile ilgili medyaya yansıyan gelişmeler üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. İddiaların aksine, aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır.

Sürece dayanak yapılan adli tıp raporuna karşı itirazlarımız ve oğlumun da ikametinin bulunduğu Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'nda yeniden değerlendirme talebimiz, avukatlarımız aracılığıyla yasal süresi içinde yapılacaktır."

E-NABIZ RAPORUNDA TÜM DEĞERLER "NEGATİF"

Adnan Beker, açıklamasıyla birlikte oğlunun idrar yoluyla yapılan kapsamlı "Uyuşturucu Test Paneli" sonuçlarını da delil olarak sundu. Kamuoyuyla paylaşılan e-Nabız belgesinde, 12 Haziran 2026 tarihinde Özel Galen Tıbbi Tahlil Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen testin sonuçları yer alıyor. İlgili rapora göre; amfetamin, kokain, metamfetamin, sentetik kannabinoid, barbitürat ve morfin gibi maddeleri içeren çoklu panel testinin tüm parametrelerinde sonucun "negatif" (temiz) olduğu görülüyor.

"KİRLİ MANİPÜLASYON VE ALÇAKÇA İFTİRA"

Süreci "kirli manipülasyon ve alçakça iftira" olarak nitelendiren Beker, gerçekler gün yüzüne çıkana kadar hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

ADNAN BEKER'İN AÇIKLAMASI

Adnan Beker'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Oğlum Oğuzhan Beker ile ilgili medyaya yansıyan gelişmeler üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. İddiaların aksine, aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır. Sürece dayanak yapılan adli tıp raporuna karşı itirazlarımız ve oğlumun da ikametinin bulunduğu Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'nda yeniden değerlendirme talebimiz, avukatlarımız aracılığıyla yasal süresi içinde yapılacaktır. Paylaşılan e-Nabız raporunda tüm değerler 'negatif' çıkmıştır. Süreci 'kirli manipülasyon ve alçakça iftira' olarak nitelendiriyoruz. Gerçekler gün yüzüne çıkana kadar hukuki sürecin takipçisi olacağız."