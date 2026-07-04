Eski Fenerbahçe yöneticisi Nihat Özdemir'in yeni takımı belli oldu: Kulübe üye bile yapıldı

İş adamı Nihat Özdemir, futbol dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. Nihat Özdemir, bir zamanlar Fenerbahçe Kulübü'nün üyesiydi. Hatta uzun süre yöneticilik de yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulundu.

Özdemir, 2020 yılında verdiği bir demeçte Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok diyerek Türk futbolundaki şike davasını ima ettiği öne sürüldü. Bunun ardından gelen tepkiler üzerine ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kuruluna sevk edildi. İhraç edilmeden önce Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.

NİHAT ÖZDEMİR'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Nihat Özdemir'in yeni takımını gazeteci Fatih Çekirge açıkladı. Çekirge, Hürriyet'teki yazısında Özdemir'in İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya üye olduğunu duyurdu.

Özdemir'in Barcelona'nın stadını yeniden inşa eden Limak Holding'in onursal başkanı olduğunu hatırlatan Çekirge, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın 5 yıllığına yeniden seçildiğini vurguladı.

Laporta'nın 5 yıllık yeni başkanlık dönemine başlarken stadın yeniden inşası sırasında dost olduğu, bütün güçlüklere birlikte göğüs gerdiği Nihat Özdemir için bir yayın yaptığını belirten Çekirge, şunları dediğini duyurdu:

“Tebrikler Nihat Özdemir. Kulübümüze katıldığınız ve Barça ailesini daha da büyüttüğünüz için teşekkür ederiz."

Çekirge, şöyle devam etti:

"Böylece ilk kez bir Türk iş insanı Barcelona gibi dünya çapında bir kulübe resmen üye olmuş oluyor. Tabii Laporta’nın “Barça ailesini büyütmek” vurgusu üzerine çok konuşulacaktır. Çünkü Nihat Özdemir yıllarca Aziz Yıldırım’la birlikte Fenerbahçe’de müthiş işlere imza atan bir isimdi.

Fenerbahçe'de asbaşkanlık ve başkan vekilliği yapan Özdemir’in Barça üyeliğinin öyle ‘sade ve basit bir üyelik’ olacağını düşünmüyorum. Stadı yeniden yaratan Özdemir’i eğer tanıyorsam; Barça’ya mutlaka büyük katkılar yapacaktır. Yönetime gelir mi? Bu da elbette bir soru. Son El Clasico’da Barcelona Stadı’nda Özdemir ve Laporta ile sohbet etmiştik. Başkan Laporta’nın Özdemir’e olan sevgisini yakından görmüştüm.



Dolaysıyla bu üyelik Avrupa çapında önemli bir başlangıç olabilir. Doğrusu ben Aziz Yıldırım’la birlikte Özdemir’in Fenerbahçe’ye döneceğini düşünmüştüm. Ama o sürpriz yaptı Barça’ya resmen üye oldu.

Tabii gönlü Fenerbahçe’de. Oğlu Batuhan Özdemir Fenerbahçe yönetiminde."