Deniz Göktaş'a 'desteğe' giden Kılıçdaroğlu'na adliyede protesto!

Milyonlarca izlenen gösterisinin ardından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu tepkiyle karşılandı. Deniz Göktaş'a destek olmak için adliyeye gidenler Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

ADLİYEYE GİTTİ

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek vermek amacıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'in de Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına görünmeden adliyeye giriş yaparken, gazetecilerin alınmadığı bölüme beraberindeki yaklaşık 10-15 kişiyle birlikte herhangi bir güvenlik kontrolüne tabi tutulmadan geçti ve polis kontrol noktasında kimlik göstermedi.

Güvenlik görevlileri, gazetecilerin ve Deniz Göktaş’ın yakınlarının içeri girmesine izin vermiyor.

SLOGANLAR ATILDI

Göktaş'a destek olmak için adliyeye gidenler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet “Hain” sloganlarıyla protesto edildi.





SOSYAL MEDYADA BUTLAN YORUMLARI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın ters kelepçeyle gözaltına alındığı görüntülere dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Bu görüntüyü kahrolarak izledim. Deniz Göktaş hakkındaki soruşturmaya rağmen, sırtında çantası, üzerinde tişörtüyle ülkesine geri dönmüş. Varsa bir şikâyet, ifadesini alır, sonra serbest bırakırsın. Kaçma şüphesi olmadığı açık değil mi? Arkadan kelepçelenip bu görüntülerin paylaşılması kabul edilemez. Deniz özgür olmalı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı mutlak butlan kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesini hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Yapılan yorumlar arasında, "Aynı yargının verdiği kararı kabul edip partinin başına atanarak gelmenizi de milyonlar kahrolarak izledi", "13 seçimden bir tanesini kazanma başarısı gösterseydin Deniz bugün böyle olmazdı. Bizi bu iktidara sen de mecbur bıraktın" ve "Sen de o yargının kararıyla koltuğa oturmadın mı? Sen de o yargıyı elinde tutanın koltuğa oturttuğu bir aparat değil misin?" ifadeleri yer aldı.

Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz de paylaşımında, "Özgürlük demeseniz mi? Pek yakışmıyor dilinize. Demokrasi, hak, hukuk, adalet falan… Siz de çünkü aynısını yaptınız iktidara yürüyen bir partiye" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.