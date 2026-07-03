Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Gözaltına alınan Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Gözaltına alınan Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

Son gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Göktaş’ın savcılık ifadesi başladı.

Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Göktaş, dün yurt dışından gelerek polis ekiplerine teslim olmuştu.

Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş’a “dini değerleri aşağılama” suçlamasının yanı sıra “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının da yöneltildiği belirtilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

Milletvekilleri, sendikalar, siyasi partiler, çizerler ve üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş Deniz Göktaş'a destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Son Dakika | Gözaltına alınan Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Son Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştıSon Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştı

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı Adliye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro