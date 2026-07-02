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Halk TV Türkiye Son Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştı

Son Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştı

Son dakika haberi... Gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışından gelerek havalimanında ekiplere teslim olmuştu. Göktaş'a ters kelepçe uygulandığı görüldü.

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ölü Deniz" isimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Göktaş, yurt dışından gelerek polis ekiplerine teslim oldu.

KOMEDYENE TERS KELEPÇE

Demirören Haber Ajansı tarafından aktarılan görüntülerde, havalimanında gözaltına alınan Göktaş'a emniyette ters kelepçe takıldığı görüldü.

Son Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştı - Resim : 1

SUÇLAMA SAYISI ARTTI

Öte yandan gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; gözaltındaki komedyen Deniz Göktaş’a “dini değerleri aşağılama” suçunun yanı sıra “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının da yöneltildi.

Göktaş'ın cuma günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği ve daha sonra YouTube üzerinden paylaştığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Son Dakika | Deniz Göktaş'a ters kelepçe: Havalimanında gözaltına alınmıştı - Resim : 3

Soruşturma başlatıldığını yurt dışında öğrenen Göktaş, perşembe günü İstanbul'a gelerek ekiplere teslim oldu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü komedyene emniyette ters kelepçe takıldığı görüntülendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Gözaltı
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