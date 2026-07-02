Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki yağdı! 'Memleket, kahkahaya bile tutanak tutuyor'

Komedyen Deniz Göktaş yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

'Ölü Deniz' adlı son gösterisi nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması tepkilere neden oldu.

"GÜLEN VE GÜLDÜREN KİMSEYE TAHAMMÜLLERİ YOK"

Gözaltı kararına, siyasetçiler, sanatçılar ve gazetecilerden tepki yağdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Deniz Göktaş, özlediğimiz gülümsemeyi hatırlattı diye gözaltında. Şaşırdık mı? Bu iktidar yıllarca sadece tek bir 'Gülen'i sevdi; onun dışında gülen ve güldüren kimseye tahammülleri yok."

"POLİTİK MİZAH YARGILANAMAZ"

DEM Parti: "Yaptığı stand-up gösterisinin ardından çeşitli çevreler tarafından hedef gösterilen ve hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar kabul edilemez, politik mizah yargılanamaz. Linç kültürüyle beslenen ve araçsallaştırılmış yargı eliyle hakim kılınmaya çalışılan bir baskı ortamının hiçbir yurttaşımıza faydası yoktur. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır."

"MEMLEKET, KAHKAHAYA BİLE TUTANAK TUTUYOR"

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün. Devlet ise 'gülme sırası bizde' deyip komedyeni gözaltına almış. Gülmek serbest, güldürmek şüpheli; şaka yapmak kabahat, şakaya alınmak devlet ciddiyeti. Memleket, kahkahaya bile tutanak tutuyor."

"NEŞEMİZİ DE ÇALAMAZLAR YA"

Moğollar grubu ise şu paylaşımda bulundu: "Kamuoyunun dikkatine! Dünyanın en köklü aktif müzik grubu olarak yapılan bu saygısızlığa karşı avukatlarımız gerekli hukuksal süreçleri başlatmıştır. Şaka şaka. Son gösterine bayıldık, İyi ki varsın Deniz Göktaş. Neşemizi de çalamazlar ya."

"MİZAHI BİLE SUÇ UNSURU HALİNE GETİRDİNİZ!"

CHP'li Suat Özçağdaş: "Stand-up sahnelerinden emniyet koridorlarına… Komedyen Deniz Göktaş, Ölü Deniz gösterisi gerekçe gösterilerek dini değerleri aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetmedi, başsavcılık kendi rızasıyla ülkesine dönen Göktaş'ı 'yakaladık' diye sundu. Mizahı bile suç unsuru haline getirdiniz! Ağzını açanın soruşturma yediği, her gün birilerinin gözaltına alınıp, tutuklandığı bir Türkiye'de değil, herkesin özgürce yaşadığı, sanatını icra ettiği ve ağız dolusu güldüğü bir Türkiye'de yaşayacağız!"

"SANATÇILARDAN ZERRE SES ÇIKMIYOR"

Komedyen Baturay Özdemir: "Deniz Göktaş ile alakalı herkes bir şey kaçırıyor. Genel olarak bütün komedyenlerin gösterileri de: İfade özgürlüğü üzerinden ele alınıyor olması biraz saçma. Bu sanatsal bir üretimdir, metin ve oyundur. Sanatsal bir ifadedir. Özetle; sanat eseridir. Burada sanat ürünü üzerinden tutuklanmış oluyoruz. Sanatçılardan zerre ses çıkmıyor."

"BÜTÜN BUNLAR YARIM GÜNDE OLDU!"

Halk.tv.com.tr yazarı Ayşenur Arslan: "Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı… İBB davasında İmamoğlu salondan çıkartıldı.. Hakim CHP genel başkan yardımcısına SOYTARI dedi. Bütün bunlar yarım günde oldu!"