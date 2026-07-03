Son dakika | Halk buluşmalarında rota Kastamonu! Özgür Özel köylülerle beraber

8 milyon dekar ormanlık alanıyla Kastamonu'nun doğal yapısının büyük bir tehdit altında olduğunu belirten Özel, kentin yüzde 67'sinin orman olmasına rağmen bu alanların yüzde 50'sinin madene açıldığını açıkladı. Özel, "Bu büyük bir katliam demek, büyük bir tehlike demek. Helikopterle ormanların üzerinden geçerken maden ruhsatlarının ormanın nasıl bağrının içine yerleştirildiğini, nasıl oyulduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihi boyunca madenlere 1300 ruhsat verilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde bu sayının 300 bine ulaştığına dikkat çeken Özel, "Ordunun, Giresun'un ormanlarının yüzde 80'i madenlere açılmış. 'Kastamonu'da yoktur' diyorsunuz ama buranın da yarısının maden ruhsatlarına açıldığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz" diyerek doğa talanına tepki gösterdi.

ORMAN KÖYLÜSÜ TAŞERONLAŞTIRILDI: ORBİS SİSTEMİYLE HAK GASPI

Özel, orman arazilerinin dışarıdan gelen aracılara devredilmesiyle köylülerin hak kaybına uğradığını vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün ORBİS sistemi üzerinden "tamburla çekim" gibi riskli işlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından zorunlu olmasına rağmen, yüzde 40 altı eğimli arazilerde yasaklandığını belirtti. "Sistemde iznini kapatmışlar, ücretlendirmesini elinizden almışlar" diyen Özel, bu uygulamaların hem iş güvenliğini tehlikeye attığını hem de orman köylüsünün gelirini tırpanladığını ifade etti.

Özel ayrıca, Manisa'daki Yunt Dağı ve Orköy örneklerini hatırlatarak, başlangıçta kamu ve dayanışma destekli kurulan bu yapıların zamanla zayıflatıldığını, ormandan sağlanan gelirlerin ise bölge halkı yerine dışarıdaki rant çevrelerine aktarıldığını söyledi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TABAN FİYAT, DÜZENLİ ÖDEME VE GÜVENCE

Cumhuriyet Halk Partisi olarak orman köylüsünün sorunlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Özel, rant çevreleriyle değil, meslek örgütleri ve kooperatiflerle doğrudan temas kurduklarını kaydetti. Özel'in çözüm önerileri şunlar oldu:

Orman köylüsünün hak edişlerinin (istihkaklarının) 15 günü geçmeyecek şekilde ödenmesi kanunla güvence altına alınmalıdır. Olası gecikmelerde ise gecikme faizi köylüye ödenmelidir.

Arazi eğimine ve zorluğuna göre bölgesel fiyat uygulamasına geçilmelidir. Özel, "Ankara'da kağıt üzerinde tüm Türkiye'ye uygulanacak fiyatlar yerine, yereldeki hakkaniyetli ekspertiz sistemiyle adil bir fiyatlandırma yapılmalı" dedi.

7 milyon orman işçisinin devlet tarafından bir meslek grubu olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Orman işçisinin BAĞ-KUR primini kendisinin ödemesi sisteminden vazgeçilmeli. Kamuda çalışan işçinin sigortasını Karayolları Genel Müdürlüğü nasıl yatırıyorsa, orman işçisinin sigortasını da Orman Genel Müdürlüğü yatırmalıdır" çağrısında bulundu.

GENÇLERE VE KADINLARA KOOPERATİF DESTEĞİ

Orman köylerinde yaş ortalamasının düşürülmesi ve gençlerin kendi köylerinde istihdam edilmesi gerektiğini savunan Özel,"Eğer bir genci 28 bin lira asgari ücretle sanayiye kaptırmak yerine ormanda tutmak istiyorsak, sigortasının tamamı devlet tarafından kesintisiz ödenmelidir" dedi.

Ayrıca, ormandaki yan ürünlerin (mantar, defne vb.) değerlendirilmesi için kadınların kooperatifleşmesinin önemine değinen Özel, "Kadınların ürettiği yan ürünlerin tüm Türkiye çapında değerlendirileceği kadın kooperatifleri desteklenecektir" diye ekledi.

ÇİFTÇİYE DESTEK: YASAL HAK OLAN YÜZDE 1, BİNDE 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Özel, Tarım Kanunu'na göre Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerekirken, bu oranın bütçeye eklenen bir maddeyle binde ikiye düşürüldüğünü hatırlattı. "Bu, Türkiye'deki çiftçilerin ve köylülerin hakkının yüzde 80'inin gasp edilmesi demektir" diyerek iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"

Konuşmasını Cumhuriyet'in kurucu değerlerine atıfta bulunarak tamamlayan Özel, partisinin temel amacının sömürüyü bitirmek olduğunu belirtti. Özel, "Bizim iktidar yürüyüşümüz, orman köylüsünü bu sömürüden kurtarmak içindir. Bizim çiftçimizi kölesi haline getirmeye çalışanlara karşı bildiğimiz bir şey var: Ovada yaşayan köylü de milletin efendisidir, ormanda yaşayan köylü de milletin efendisidir. Bunu sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!" diyerek konuşmasını sonlandırdı.