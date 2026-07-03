Son dakika | Halk buluşmalarında rota Kastamonu! Özgür Özel köylülerle beraber
CHP Lideri Özgür Özel'in Kastamonu temasları başladı. Ilgaz'da orman köylüleriyle buluşan Özel, şirketlere rant sağlayan yasa değişikliğiyle köylünün kendi toprağında nasıl taşeronlaştırılıp yüzde 90 faize mahkum edildiğini ortaya koydu.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Kastamonu programına Çat Orman Köyü'nde orman köylüleriyle buluşarak başladı. Köylülerle yapılan görüşmelerin ardından Özel, Nasrullah ilçesine geçerek vatandaşlarla çay ziyaretinde bir araya gelecek. Özel, cuma namazını Nasrullah Camii'nde kılacak.
ESNAF ZİYARETİ VE ESKİ SANAYİ SİTESİ'NDE HALK BULUŞMASI
Özel'in gün boyu sürecek Kastamonu programı dakika dakika planlandı. Öğleden sonraki takvimde esnaf ve halk buluşmaları öne çıkıyor. Özel'in programındaki saatler ve duraklar şu şekilde:
Saat 14.20: Özel, bölge esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyecek.
Saat 15.00: Eski Sanayi Sitesi'nde geniş çaplı bir halk buluşması gerçekleştirecek.
Saat 16.00: Esentepe Mahallesi'nde bulunan hane ziyareti ile vatandaşlarla birebir temas kuracak.
SİVAS'TAN KASTAMONU'YA 18. ADRES
Özel'in Kastamonu ziyareti, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından başlattığı yurt gezilerinin 17. adresi olma özelliğini taşıyor. Seçim sonrası dönemde halkla yüz yüze görüşmeyi tercih eden Özel, dünü (2 Temmuz) Sivas'ta geçirdi. Özel, Sivas'ta Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümü anma törenlerine katıldıktan sonra bugün Kastamonu'ya geçti.
ANA GÜNDEM EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI
Kastamonu'da Karadenizlilerle buluşan Özel, güne vatandaşlar ve esnafla simit eşliğinde yapılan kahvaltıyla başladı. Siyasetin otobüs tepelerinden sokak aralarına ve pazar yerlerine indiği bu görüşmelerde, vatandaşın masasında ve gündeminde ekonomi var. Yapılacak tüm görüşmelerin ana omurgasını vatandaşın aktaracağı ekonomi, maaş farkları, hayat zorluğu ve enflasyon oluşturuyor. Özel, kahvaltı programının ardından gün boyu vatandaşların ve esnafın şikayetlerini dinleyerek Kastamonu turunu sürdürecek.
"ORMANLARIN YÜZDE 50'SİNE RUHSAT VERİLDİ"
8 milyon dekar ormanlık alanıyla Kastamonu'nun doğal yapısının büyük bir tehdit altında olduğunu belirten Özel, kentin yüzde 67'sinin orman olmasına rağmen bu alanların yüzde 50'sinin madene açıldığını açıkladı. Özel, "Bu büyük bir katliam demek, büyük bir tehlike demek. Helikopterle ormanların üzerinden geçerken maden ruhsatlarının ormanın nasıl bağrının içine yerleştirildiğini, nasıl oyulduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet tarihi boyunca madenlere 1300 ruhsat verilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde bu sayının 300 bine ulaştığına dikkat çeken Özel, "Ordunun, Giresun'un ormanlarının yüzde 80'i madenlere açılmış. 'Kastamonu'da yoktur' diyorsunuz ama buranın da yarısının maden ruhsatlarına açıldığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz" diyerek doğa talanına tepki gösterdi.
ORMAN KÖYLÜSÜ TAŞERONLAŞTIRILDI: ORBİS SİSTEMİYLE HAK GASPI
Özel, orman arazilerinin dışarıdan gelen aracılara devredilmesiyle köylülerin hak kaybına uğradığını vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün ORBİS sistemi üzerinden "tamburla çekim" gibi riskli işlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından zorunlu olmasına rağmen, yüzde 40 altı eğimli arazilerde yasaklandığını belirtti. "Sistemde iznini kapatmışlar, ücretlendirmesini elinizden almışlar" diyen Özel, bu uygulamaların hem iş güvenliğini tehlikeye attığını hem de orman köylüsünün gelirini tırpanladığını ifade etti.
Özel ayrıca, Manisa'daki Yunt Dağı ve Orköy örneklerini hatırlatarak, başlangıçta kamu ve dayanışma destekli kurulan bu yapıların zamanla zayıflatıldığını, ormandan sağlanan gelirlerin ise bölge halkı yerine dışarıdaki rant çevrelerine aktarıldığını söyledi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TABAN FİYAT, DÜZENLİ ÖDEME VE GÜVENCE
Cumhuriyet Halk Partisi olarak orman köylüsünün sorunlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Özel, rant çevreleriyle değil, meslek örgütleri ve kooperatiflerle doğrudan temas kurduklarını kaydetti. Özel'in çözüm önerileri şunlar oldu:
Orman köylüsünün hak edişlerinin (istihkaklarının) 15 günü geçmeyecek şekilde ödenmesi kanunla güvence altına alınmalıdır. Olası gecikmelerde ise gecikme faizi köylüye ödenmelidir.
Arazi eğimine ve zorluğuna göre bölgesel fiyat uygulamasına geçilmelidir. Özel, "Ankara'da kağıt üzerinde tüm Türkiye'ye uygulanacak fiyatlar yerine, yereldeki hakkaniyetli ekspertiz sistemiyle adil bir fiyatlandırma yapılmalı" dedi.
7 milyon orman işçisinin devlet tarafından bir meslek grubu olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Orman işçisinin BAĞ-KUR primini kendisinin ödemesi sisteminden vazgeçilmeli. Kamuda çalışan işçinin sigortasını Karayolları Genel Müdürlüğü nasıl yatırıyorsa, orman işçisinin sigortasını da Orman Genel Müdürlüğü yatırmalıdır" çağrısında bulundu.
GENÇLERE VE KADINLARA KOOPERATİF DESTEĞİ
Orman köylerinde yaş ortalamasının düşürülmesi ve gençlerin kendi köylerinde istihdam edilmesi gerektiğini savunan Özel,"Eğer bir genci 28 bin lira asgari ücretle sanayiye kaptırmak yerine ormanda tutmak istiyorsak, sigortasının tamamı devlet tarafından kesintisiz ödenmelidir" dedi.
Ayrıca, ormandaki yan ürünlerin (mantar, defne vb.) değerlendirilmesi için kadınların kooperatifleşmesinin önemine değinen Özel, "Kadınların ürettiği yan ürünlerin tüm Türkiye çapında değerlendirileceği kadın kooperatifleri desteklenecektir" diye ekledi.
ÇİFTÇİYE DESTEK: YASAL HAK OLAN YÜZDE 1, BİNDE 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ
Özel, Tarım Kanunu'na göre Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerekirken, bu oranın bütçeye eklenen bir maddeyle binde ikiye düşürüldüğünü hatırlattı. "Bu, Türkiye'deki çiftçilerin ve köylülerin hakkının yüzde 80'inin gasp edilmesi demektir" diyerek iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.
"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"
Konuşmasını Cumhuriyet'in kurucu değerlerine atıfta bulunarak tamamlayan Özel, partisinin temel amacının sömürüyü bitirmek olduğunu belirtti. Özel, "Bizim iktidar yürüyüşümüz, orman köylüsünü bu sömürüden kurtarmak içindir. Bizim çiftçimizi kölesi haline getirmeye çalışanlara karşı bildiğimiz bir şey var: Ovada yaşayan köylü de milletin efendisidir, ormanda yaşayan köylü de milletin efendisidir. Bunu sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
ŞİRKETLERE RANT KÖYLÜYE YÜZDE 90 FAİZ
Kastamonu'da orman köylüleriyle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin içinde bulunduğu siyasi sürece dair değerlendirmelerini doğrudan sahadan yaptı. Yarın Zonguldak'a geçeceklerini belirten Özel, iktidarın partisinin önünü kesmeye çalıştığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:
"Zor bir sürecin içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir operasyon yapıyorlar. Yapılan iş şudur: Şu anda anketlerin birinci partisinin, Türkiye'nin birinci partisinin, son seçimleri kazanan partinin, Kastamonu'yu Hasan Baltacı ile 35 yıl sonra kazanan partinin iktidar yürüyüşünü durdurmak için partinin başındaki genel başkanı, ülkenin iktidar partisi tayin etmek istiyor. İktidara yürüyen, mücadele eden bir siyasi partiyi kendilerine tehlike olarak görüyorlar. Biz de buna karşı inat, Ankara'da bizi meşgul etmek istedikleri gündemden, onlarla boğuşmak yerine Ankara'dan çıkıp o zorlu günlerden itibaren bugün 18. ildeyiz ve geziyoruz. Bir nevi iktidar yürüyüşünde yolda giderken yönümüzü vatandaşla birlikte tayin etmeye çalışıyoruz."
KASTAMONU'DA KÖYLER BOŞALIYOR: YAŞ ORTALAMASI 58'E ÇIKTI
Özel, orman köylüsünün sorunlarının çok konuşulmasına rağmen hiç görülmediğine dikkat çekerek Kastamonu'nun aldığı demografik hasarı rakamlarla ortaya koydu. Cumhuriyet kurulduğunda Kastamonu'nun Türkiye'nin en büyük 7. veya 8. nüfusu olduğunu hatırlatan Özel, "O zaman 328 bin nüfus vardı, şimdi de 380 bin nüfus var. İstanbul'da Sivaslıdan sonra en çok Kastamonulu var" dedi.
Orman köylerindeki yaşlanma tehlikesine de dikkat çeken Özel, gençlerin bölgeden neden göç ettiğini şu sözlerle aktardı:
"İlk dikkatimi çeken bilgi şu: Orman köylüsünün yaş ortalaması 57-58 olmuş. Normal şartlarda bu bundan 30 yıl önce 38'miş. Yani 20 yaş yaşlanmış. Ormanda köyde çalışan gence sorduğunda hemen hemen yüzde 80'i 'asgari ücretli bir iş bulursam buradan gitmek istiyorum' diyor."
30. MADDE İLE GELEN TAŞERONLAŞMA VE ŞİRKET DÜZENİ
Gençleri ormandan koparan asıl nedenin Orman Kanunu'nun 30. maddesinde yapılan değişiklik olduğunu belirten Özel, eski sistem ile yeni sistem arasındaki farkı anlattı. Eskiden orman muhafaza memurlarının işaretlediği ağaçların köylüler tarafından kesilerek geçim sağlandığını söyleyen Özel, yeni düzenlemeyle ormanın belirli bölümlerinin 5 yıllığına parası olan şirketlere verildiğini kaydetti. Özel bu durumu, "Diyorlar ki 'Burası sana ait.' Artık orada ormanın menfaati yok, şirketin menfaati var. Ülkenin menfaati yok, şirketin menfaati var. Orman köylüsü diye bir şey yok, artık taşeron işçi var. O şirket kafasına göre belirliyor, kafasına göre kestiriyor, kendisi esas parayı kazanıyor, orman köylüsünü de işçileştiriyor. Taşeron sistemi getirmiş oluyor" sözleriyle özetledi.
"ŞİRKET PARAYI GECİKTİRİYOR, KÖYLÜ YÜZDE 90 FAİZ ÖDÜYOR"
Özel'in konuşmasında öne çıkan en çarpıcı ekonomik veri ise orman köylüsünün içine düşürüldüğü borç sarmalı oldu. Ormanda çalışan köylülerin günlük giderlerini ceplerinden karşıladığını ancak şirketlerden paralarını aylar sonra alabildiğini belirten Özel, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:
"Orman köylüsünün de faiz gideri var. Normal şartlarda istihkak diye bir şey var, bunlar günlük çalışan peşin harcayan insanlar... Bunların istihkakını 2,5 ay, 3 ay, 3,5 ay geç veriyorlar. Bu sefer arada para bitiyor, bankaya gidiyor diyor, karttan nakit avans çekiyor diyor, yüzde 90 faiz uyguluyorlar diyor. Orman köylüsünün borcu borçla kapatmak, kredi kartını borç parayla, krediyle kapatmak gibi ciddi bir faiz yükü var diyorlar."