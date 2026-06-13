Nihat Özdemir ve Fenerbahçe iddiası: Şike sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı

İş adamı Nihat Özdemir, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) başkanlığı yaptığı dönemde şike açıklamaları nedeniyle üyesi bulunduğu Fenerbahçe'de büyük tepki görmüştü.

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadele verdiği 2010-2011 sezonuyla ilgili olarak "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" demişti.

Bu sözler Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırmış, taraftarlar "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini istemişti. Özdemir de o dönemde Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmişti.

"AZİZ YILDIRIM'LA ÇALIŞACAK MI?"

Gazeteci Fatih Çekirge, Özdemir'in geri dönebileceğini ileri sürdü. Çekirge, Hürriyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

(...)Ve önemli bir soru: Uzun yıllar kulübü Aziz Yıldırım’la birlikte yöneten Nihat Özdemir Fenerbahçe’ye dönüyor mu? Bir başka deyişle “iki efsane buluşacak mı?” Bana göre Özdemir taşın altına elini koyacak. Aziz Başkan’ın yeni yönetiminde Fenerbahçe’nin önceki döneminden tanıdığım isimler var.

Gerçi yönetimlerde elbette tamamı çok iyi çalışmıştır. Ama benim tanıdığım mesela Nihat Özbağı ya da Mahmut Uslu gibi isimlerin canla başla çalıştıklarını Cihan Kamer’in titizliğini yakından biliyorum. Nihat Özdemir’e gelince... Aziz Yıldırım ve Özdemir’le birlikte çok vakit geçirdik. Candan arkadaşlar. Kahkahalarımız eksik olmazdı. Hatta aramızdaki tatlı tenis rekabetinde; Bir turnuvada Nihat Özdemir’i yenmiş, kupayı da Aziz Yıldırım’ın elinden almıştım. Güzel günlerdi. Aradan yıllar geçti.

Nihat Özdemir bir sözü nedeniyle disiplin kuruluna verilince; Maddi manevi yıllarını Fenerbahçe’ye vermiş bir insan olarak bu tavır çok ağırına gitmiş ve içi sızlayarak istifa etmişti. O günden beri de Fenerbahçe için tek kelime etmedi. Fenerbahçe konusu açıldığında da uzaklara dalar, yüzüne garip bir hüzün çökerdi. Yürekten Fenerbahçeli olduğunu bilenler de hemen konuyu değiştirirlerdi.

Geçtiğimiz seçimlerde Aziz Yıldırım genel kurula konuşurken Nihat Özdemir’e haksızlık yapıldığını açıktan söylemişti. Şimdi bana gelen bilgilere göre Nihat Özdemir’in yeniden kulübe dönmesi söz konusu. Belki de Futbol AŞ’de etkili olur. Ama sonuçta Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir gibi başarıya ayarlı iki hırslı ismin yeniden buluşması etkili olacaktır. Dahası rekabeti ciddi şekilde artıracak Türk futbolunun kalitesini yükseltecektir. Aslında Nihat Özdemir fiilen dönmüş durumda. Oğlu Batuhan Özdemir yönetimde.

Tabii böyle olunca eskiyen Fenerbahçe stadının yenilenmesi gündeme geliyor. Hem de böyle bir tecrübenin elinde. Nihat Özdemir’in desteği elbette Aziz Yıldırım’a maddi manevi büyük güç katar. En azından Fenerbahçelilere yepyeni bir statta şampiyon olma alternatifini verir. Özdemir’in Fenerbahçe aşkıyla taşın altına elini değil yüreğini koyacağını da biliyorum. Tabii bir Galatasaraylı olarak rekabete evet dedikten sonra; Yine şampiyonluğu da bekliyorum.