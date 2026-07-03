Tıp fakültesinde sorular parayla satıldı sınav oy birliğiyle iptal edildi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi, rüşvet ve kopya iddialarıyla yargıya taşındı. Sözcü'de Cengiz Karagöz'ün haberine göre Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Tıp Fakültesi Dönem 3 yılsonu teorik final sınavı sorularının bir profesör tarafından para karşılığında bazı kişilere satıldığı tespit edildi. Emniyet, soruşturmada elde edilen bu bilgileri Fakülte Dekanlığı’na iletti.

YÖNETİMDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI: KİMLERE VERİLDİĞİ BULUNAMADI

Emniyet’ten gelen bilgiler üzerine Fakülte Yönetim Kurulu, 24 Haziran’da olağanüstü toplandı. Yapılan incelemelerde, satılan sınav sorularının kimlere verildiği tespit edilemedi. Yönetim kurulu, soruları alan kişilerin belirlenememesi nedeniyle sınav güvenliğinin sağlanamadığını ifade etti.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL KARARI ALINDI

Sınav güvenliğinin ortadan kalkması üzerine üniversite yönetimi toplandı. Üniversite yönetiminin oy birliğiyle aldığı kararla, Tıp Fakültesi Dönem 3 yılsonu teorik sınavı iptal edildi.

SINAV BUGÜN TEKRARLANIYOR

Sınavın iptal edilmesi bazı öğrencilerin tepkisine neden oldu. Üniversite yönetimi, iptal edilen Dönem 3 yılsonu teorik sınavının bugün (3 Temmuz) yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.