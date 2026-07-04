130 yıl ıssız bir adada unutuldular! Hayatta kalma hikayeleri bilim insanlarını büyüledi!

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Tarihi kayıtlara ve belgelere bakıldığında, 19. yüzyılın sonlarında küçük bir sığır sürüsünün denizciler ya da yerleşimciler tarafından bu adada unutulmuş veya kasıtlı olarak bırakılmış olabileceği anlaşılıyor. İlk başlarda hiç şans tanınmayan bu sığırlar, herkesin büyük bir şaşkınlık duyacağı şekilde sadece hayatta kalmayı başarmakla kalmadılar, aynı zamanda geçen onlarca yıl içinde hızla çoğalarak yaklaşık 2.000 hayvandan oluşan devasa bir sürüye ulaştılar. Peki bu inekler, böylesine elverişsiz ve acımasız bir ada ortamında nasıl oldu da evrimsel bir adaptasyon geliştirip yeniden tamamen yaban hayatın kurallarına göre yaşamaya başladılar?