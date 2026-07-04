Milli Takım Fransa'dan fark yedi

4-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ilk sınavını Fransa karşısında verdi. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden milliler, gruptaki ilk rakibi olan Fransa'yla karşı karşıya geldi.

BAŞANTRENÖR CANBAZ YÖNETİMİNDEKİ KADRO SAHADAYDI

Başantrenör Tuğçe Canbaz yönetiminde şampiyonaya hazırlanan milli takım, mücadeleye İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı. Rakibi karşısında istediği performansı sahaya yansıtamayan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 69-44'lük skorla mağlup ayrıldı.

HAZIRLIK SÜRECİNDE ÇANAKKALE VE FRANSA KAMPLARI YAPILMIŞTI

Milli takım, şampiyona öncesinde uzun soluklu bir hazırlık dönemi geçirmişti. Kafile, 28 Mayıs'ta Çanakkale'deki Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa girmiş, bu süreçte Slovenya ile oynadığı hazırlık maçlarından birini 61-55 kaybetmişti. Ardından 18 Haziran'da Fransa'ya giden kafile, orada bir hazırlık turnuvasına katılarak şampiyona öncesi son provalarını tamamlamıştı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Grup aşamasında ikinci sınavına çıkacak olan Türkiye, yarın saat 18.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki üçüncü rakip Slovenya ile oynanacak maçın ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibin, grup aşamasını geride bırakarak üst tur mücadelesinde yer alma hedefiyle sahaya çıkacağı belirtiliyor.