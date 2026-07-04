İstanbul'da sağanak şiddetli başladı! Çok sayıda ilçeyi su bastı: AKOM ve Valilik peş peşe uyardı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinde etkili oldu. Megakent genelinde sıcaklıklar düşerken Sultangazi, Esenler ve Kağıthane başta olmak üzere birçok ilçede yollar suyla kaplandı.

Gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenen yağış nedeniyle AKOM ve İstanbul Valiliği vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇOK SAYIDA İLÇEYİ SU BASTI

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yollar göle dönerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

AKOM'un daha önce yaptığı uyarıların ardından kentte hava sıcaklığı 27 derece seviyelerine kadar geriledi.

FİKİRTEPE UZUNÇAYIR KAVŞAĞINI SU BASTI

Yağışın şiddetinden Kadıköy de etkilendi. Yapımı yeni tamamlanan Fikirtepe Uzunçayır Kavşağı'nda su birikintileri oluştu.

Hasanpaşa'dan E-5 karayoluna geçişler polis kontrolünde ters yöne girilerek yapılabildi.

AKOM VE VALİLİK PEŞ PEŞE UYARDI

AKOM, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini, öğle saatlerinden itibaren ise etkisini artırarak il genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini bildirdi.

Yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin, pazar günü ise yeniden güneşli havanın etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dikkat çekerek, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar eseceği belirtilirken, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL DAHİL 4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli ve Kars için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Son tahminlere göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi ile Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını istedi.