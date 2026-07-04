SGK emeklinin maaşını kesti, Yargıtay örnek olacak bir karar verdi

Yargıtay emekli aylıklarından yapılan kesintilere dair milyonları yakından ilgilendiren emsal bir karar aldı. Verilen nihai kararda emekli haklı bulunurken, yapılan kesintilerin geri ödenmesine hükmedildi.

Süreç, çalıştığı kurum tarafından iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen bir işçinin işe iade davası açıp kazanmasıyla başladı. Yargı kararına rağmen işçi tekrar işe başlatılmadı.

Ancak işveren, SGK'ye sanki işçi yeniden çalışmaya başlamış gibi bir bildirim yaptı.

İşverenin bu bildirimini işleme alan SGK, daha sonra emekliye ayrılan bu kişinin emekli aylıklarının geri ödenmesini talep eden bir karar çıkarttı.

Bunun üzerine mağdur edilen emekli, o dönemde fiili olarak hiçbir çalışması olmadığını belirterek hukuki süreç başlattı. Açılan davada menfi tespit, SGK işleminin iptali ve emekli maaşından yapılan haksız kesintilerin Kurumdan tahsil edilmesi talep edildi.

İLK DERECE MAHKEMESİ İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Diyarbakır 7. İş Mahkemesi'nde görülen dosyada işçinin talebi yerinde bulundu. Mahkeme heyeti, SGK'nin yaptığı işlemin iptal edilmesine ve maaş kesintilerinin iadesine karar verdi.

Bu kararın ardından SGK, itiraz hakkını kullanarak dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, SGK'nin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

İstinafın ret kararına karşın SGK davadan vazgeçmeyerek süreci bu kez Yargıtay'a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de işçinin haklı olduğuna kanaat getirdi. Daire, İstinaf Mahkemesi'nin kararını onarken, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin ise bölge adliye mahkemesine gönderilmesine hükmetti.