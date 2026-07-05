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Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı

Ukraynalı Valeria Nudha, bir yıllık ayrılıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Ukraynalı voleybolcu Valeria Nudha, ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu.

Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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Novator takımında oynamaya başladığında daha 15 yaşındaydı. Hemen bir sezon sonra voleybolun güçlü ülkelerinden Polonya'nın AZS Politechnika Śląska Gliwice takımına transfer oldu.

Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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Ülkesine bir yıl sonra dönüş yapan Valeria, ardından da Maccabi'ye geçti.

Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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Çok genç olan Valeria ülkesine tekrar döndü ancak ülkesindeki savaş voleybol oynamasına engeldi. 21 yaşındayken Türkiye'den gelen teklifi kabul etti, Bolu'ya geldi. Aynı sezon Aydın takımına da gitti.

Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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Bozüyük Belediyesi takımında da forma giyen Valeria, Olympiada Neapolis VB takımına transfer olarak Türkiye'den ayrıldı. Valeria play voleybolunda da kendisini gösterdi. Katıldığı turnuvalarda başarılar elde etti.

Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Türkiye'den ayrılığı bir yıl sürdü Valeria'nın. Şimdi geri döndü. Merinos, 23 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Valeria'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

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