Geri döndü Valeria: İmzayı attı resmen açıklandı
Ukraynalı Valeria Nudha, bir yıllık ayrılıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.
Ukraynalı voleybolcu Valeria Nudha, ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu.
Novator takımında oynamaya başladığında daha 15 yaşındaydı. Hemen bir sezon sonra voleybolun güçlü ülkelerinden Polonya'nın AZS Politechnika Śląska Gliwice takımına transfer oldu.
Ülkesine bir yıl sonra dönüş yapan Valeria, ardından da Maccabi'ye geçti.
Çok genç olan Valeria ülkesine tekrar döndü ancak ülkesindeki savaş voleybol oynamasına engeldi. 21 yaşındayken Türkiye'den gelen teklifi kabul etti, Bolu'ya geldi. Aynı sezon Aydın takımına da gitti.
Bozüyük Belediyesi takımında da forma giyen Valeria, Olympiada Neapolis VB takımına transfer olarak Türkiye'den ayrıldı. Valeria play voleybolunda da kendisini gösterdi. Katıldığı turnuvalarda başarılar elde etti.
Türkiye'den ayrılığı bir yıl sürdü Valeria'nın. Şimdi geri döndü. Merinos, 23 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Valeria'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.