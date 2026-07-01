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Halk TV Spor Montella milli takıma almadı: Galatasaray dev teklifini yapacak

Montella milli takıma almadı: Galatasaray dev teklifini yapacak

Galatasaray yönetimi, Midtjylland'dan Aral Şimşir'e yöneldi. Danimarka kulübü oyuncu için 15 milyon euro talep ediyor. Şimşir'in Dünya Kupası'na götürülmemesi tepkilere yol açmıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella milli takıma almadı: Galatasaray dev teklifini yapacak

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi nedeniyle planlarda değişiklik yaptı.

HEDEF ARAL ŞİMŞİR

Yerli veya genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kontraspor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Midtjylland'dan milli futbolcu Aral Şimşir'e yöneldi.

Montella milli takıma almadı: Galatasaray dev teklifini yapacak - Resim : 1

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Danimarka temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 15 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılıların kısa zaman içerisinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Aral Şimşir performansıyla göz doldurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerde Vincenzo Montella'nın Aral Şimşir'i ABD'ye götürmemesi tepki çekmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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