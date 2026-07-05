Sakın ona minibüs demeyin!

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Güç seçeneklerine baktığımızda, temel model olan VLE 300'ün ön aksa yerleştirilmiş 276 beygirlik bir elektrik motoruyla geldiğini görüyoruz. Daha fazla performans ve dört tekerlekten çekiş isteyenler içinse çift motorlu, 416 beygir güç üreten VLE 400 modeli devreye giriyor. Burada B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin ağırlık konfigürasyonuna çok dikkat etmesi gerekiyor; çünkü araç donanımına göre 3.5 veya 3.7 ton olarak tescil edilebiliyor ve yasal ehliyet sınırı tam olarak 3.5 ton.