Halk TV Spor Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor Teknik direktörlüğü kadar yaptığı yorumlarla da gündem olan Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.

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