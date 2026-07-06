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Halk TV Spor Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor

Teknik direktörlüğü kadar yaptığı yorumlarla da gündem olan Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 1
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Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılıp, yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, gündem olmaya devam ediyor. Teknik direktörlüğü kadar yaptığı yorumlarla da gündem olan Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 2
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Sergen Yalçın, Manchester City'nin gol makinesi Norveçli Erling Haaland için Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe başlamadan önce "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" demişti.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 3
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Beşiktaş'tan ayrılıp tekrar yorumcu olan Sergen Yalçın, Dünya Kupası'nı değerlendirirken Candaş Tolga Işık'ın "Sallıyordun hocam Haaland'a. Manchester City'de muhteşem bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda da Haaland gibi Haaland. Bi özür dile estersen" sözleri üzerine de şunları söyledi:

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 4
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"Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın."

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 5
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Haaland ise gollerine devam etti. Norveç'in Brezilya'yı yenip Dünya Kupası'ndan elediği maçta takımının 2 golünü de attı.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 6
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Rekora koşan Haaland, Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede. Yarışta 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 7
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Haaland, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda 5 maçta 7 gole ulaştı.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 8
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Erling Haland, bu sezon oynadığı 64 resmi maçta 58 gole ulaştı. 11 de asisti bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor - Fotoğraf: 9
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25 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla ise 55 maçta 64 gol, 6 asist yaptı. Haaland'ın piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dünya Kupası Norveç Sergen Yalçın
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