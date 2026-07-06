Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor
Teknik direktörlüğü kadar yaptığı yorumlarla da gündem olan Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.
Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılıp, yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, gündem olmaya devam ediyor. Teknik direktörlüğü kadar yaptığı yorumlarla da gündem olan Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.
Sergen Yalçın, Manchester City'nin gol makinesi Norveçli Erling Haaland için Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe başlamadan önce "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" demişti.
Beşiktaş'tan ayrılıp tekrar yorumcu olan Sergen Yalçın, Dünya Kupası'nı değerlendirirken Candaş Tolga Işık'ın "Sallıyordun hocam Haaland'a. Manchester City'de muhteşem bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda da Haaland gibi Haaland. Bi özür dile estersen" sözleri üzerine de şunları söyledi:
"Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın."
Haaland ise gollerine devam etti. Norveç'in Brezilya'yı yenip Dünya Kupası'ndan elediği maçta takımının 2 golünü de attı.
Rekora koşan Haaland, Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede. Yarışta 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.
Haaland, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda 5 maçta 7 gole ulaştı.
Erling Haland, bu sezon oynadığı 64 resmi maçta 58 gole ulaştı. 11 de asisti bulunuyor.
25 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla ise 55 maçta 64 gol, 6 asist yaptı. Haaland'ın piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.