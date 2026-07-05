Ali Koç'un yanında 46 milyon lirayı verdi: İhaleyi kazandı

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Özünlü, “Ben 2 yıl önce ilk ağalığı aldığımda burada vekaleten ağa olduğumu söylemiştim, babam adına aldım demiştim. Allah bugün nasip etti, bugün babam burada, ellerinden öpüyorum. Onun bana bıraktığı mirası taşıyabildiğim için teşekkür ediyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben de 46 milyon 666 bin 666 lira diyorum" diye konuştu.