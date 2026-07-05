Trump gelmeden 'Canavar' geldi: Zırhlı makam aracı Ankara'da görüntülendi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Cadillac marka makam aracı "The Beast" (Canavar) Ankara'da görüntülendi.

ABD BAŞKANI TRUMP İLK KEZ TÜRKİYE'DE OLACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyleyen Trump, zirvenin başlayacağı tarih olan 7 Temmuz Salı günü Türkiye'de olacak.

Bin kişilik dev bir ekiple Ankara'ya geleceği belirtilen Trump'ın konvoyunda yer alan araçların yanı sıra özel başkanlık helikopterinin de Türkiye'de olacağı belirtildi.

TÜRKİYE PROGRAMI BELLİ OLDU

Trump'ın Ankara programı ise belli oldu.

Salı günü Erdoğan tarafından karşılanacak olan Trump; devlet karşılama törenine ve onur kıtasının selamlanmasına katıldıktan sonra aynı akşam Erdoğan ile ikili görüşme yapacak.

Başkan, çarşamba günü NATO liderleri sosyal yemeğine katılacak. Ardından resmî karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine iştirak edecek, daha sonra çarşamba öğleden sonra NATO liderleri çalışma oturumuna katılacak.

Son olarak Ankara’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek ve çarşamba günü Beyaz Saray’a geri dönecek.

Ayrıca Trump'ın Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile de görüşmesi bekleniyor.