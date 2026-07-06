Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı
TRT'de Dünya Kupası maçları yorumlanırken yapılan yanlış "Yok artık" dedirtti. Stüdyo buz kesti. TRT'de inanılmaz sözler.
Dünya Kupası maçlarını canlı olarak ekranlara getiren TRT, maçlarla ilgili programlarla da yayınlarını sürdürüyor.
Ancak yayınlarda zaman zaman gaflar da yapılıyor.
Bu kez yapılan ise hata değil, büyük yanlış. "Yok artık" dedirti, kısa süre sonra anlaşılınca stüdyo buz desti. TRT'de inanılmaz sözler.
Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek eledi ve çeyrek finale çıktı. Norveç'in gollerini Erling Haaland attı.
Maçtan önce TRT'de "Kupa Saati" isimli program ekrana geldi. Programı sunan Özgür Buzbaş'la yorumcu İlker Yağcıoğlu'nun yanlışını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Özgür Buzbaş, "Norveç'in Erling Haaland dışında çok önemli silahları da var. Sörloth, Odegaard, Gyökeres" dedi.
İlker Yağcıoğlu ise araya girerek, "Gyökeres daha yok, onu hiç göremedik. Bugün de yok" karşılığını verdi.
Özgür Buzbaş da "İlk 11'de yok ama sonradan girebiliyor" diye konuştu. Ama ne 11'e alınmasına imkan vardı ne de sonradan girmesine. Çünkü Norveçli değildi.
Seyirciler bu büyük yanlış üzerine mesaj yağdırdı. TRT'de sunucu da yorumcu da İsveçli Gyökeres'i Norveçli yapmıştı.
Yanlışını anlayan Özgür Buzbaş, sonra özür diledi. Buzbaş, yaptığı paylaşımda "Yayında Haaland, Sörloth ve Odegaard'ı sayarken ardından Gyökeres'i de bir anlık dalgınlıkla saydım. Hatamın farkına saniyeler içinde varıp canlı yayında düzelttim. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi" ifadelerini kullandı.