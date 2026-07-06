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Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı

TRT'de Dünya Kupası maçları yorumlanırken yapılan yanlış "Yok artık" dedirtti. Stüdyo buz kesti. TRT'de inanılmaz sözler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 1
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Dünya Kupası maçlarını canlı olarak ekranlara getiren TRT, maçlarla ilgili programlarla da yayınlarını sürdürüyor.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 2
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Ancak yayınlarda zaman zaman gaflar da yapılıyor.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 3
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Bu kez yapılan ise hata değil, büyük yanlış. "Yok artık" dedirti, kısa süre sonra anlaşılınca stüdyo buz desti. TRT'de inanılmaz sözler.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 4
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Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek eledi ve çeyrek finale çıktı. Norveç'in gollerini Erling Haaland attı.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 5
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Maçtan önce TRT'de "Kupa Saati" isimli program ekrana geldi. Programı sunan Özgür Buzbaş'la yorumcu İlker Yağcıoğlu'nun yanlışını duyanlar kulaklarına inanamadı.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 6
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Özgür Buzbaş, "Norveç'in Erling Haaland dışında çok önemli silahları da var. Sörloth, Odegaard, Gyökeres" dedi.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 7
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İlker Yağcıoğlu ise araya girerek, "Gyökeres daha yok, onu hiç göremedik. Bugün de yok" karşılığını verdi.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 8
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Özgür Buzbaş da "İlk 11'de yok ama sonradan girebiliyor" diye konuştu. Ama ne 11'e alınmasına imkan vardı ne de sonradan girmesine. Çünkü Norveçli değildi.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 9
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Seyirciler bu büyük yanlış üzerine mesaj yağdırdı. TRT'de sunucu da yorumcu da İsveçli Gyökeres'i Norveçli yapmıştı.

Stüdyo buz kesti! TRT'de inanılmaz sözler: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Fotoğraf: 10
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Yanlışını anlayan Özgür Buzbaş, sonra özür diledi. Buzbaş, yaptığı paylaşımda "Yayında Haaland, Sörloth ve Odegaard'ı sayarken ardından Gyökeres'i de bir anlık dalgınlıkla saydım. Hatamın farkına saniyeler içinde varıp canlı yayında düzelttim. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi" ifadelerini kullandı.

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