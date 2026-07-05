Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'dan Osimhen ve Uğurcan Çakır sürprizi

İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e çıkmayı kazanan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DEKİ EN İYİ FUTBOLCU VICTOR OSIMHEN"

Transfermarkt'a konuşan Acun Ilıcalı, Süper Lig'de en beğendiği isimleri açıkladı. Ilıcalı, Süper Lig'deki en değerli ismin Victor Osimhen olduğunu ifade etti. Ilıcalı'nın yerli tercihi ise Uğurcan Çakır oldu.

"MARKA DEĞERİNİN ARTMASI FUTBOLCU ALMAMIZI OLDUKÇA ZORLAŞTIRDI"

Süper Lig'den transfer yapıp yapmayacağına dair gelen soru üzerine konuşan Ilıcalı şu sözleri sarf etti:

Türkiye Süper Ligi son 3-4 yılda kalitesini ve marka değerini ciddi derecede artırdı. Bu durum bir futbolsever olarak beni mutlu etse de, diğer yandan kulübümüz adına oradan futbolcu almamızı oldukça zorlaştırdı. Eğer 5 yıl öncesinde olsaydık, Türkiye Ligi'nden 3-4 futbolcuyu rahatlıkla Premier League'e götürebileceğimi biliyordum. Ancak şu anki piyasa fiyatları ve oyuncu maaşları o dönemin çok üzerinde. En önemli konu şu: Şu anda Türkiye'deki üç büyük kulübün oyuncularına ödediği paralar, Premier League'deki orta ve alt sıra takımlarının ödediği rakamların bile üstünde.

Anadolu kulüplerinden bir oyuncuyu direkt Premier League'e götürme şansınız da pek yok, bu çok iddialı bir hamle olur. Çünkü Avrupa futbolunda sistem şöyle işliyor: Önce oyuncunun hangi seviyede oynadığına bakılıyor. Oyuncu büyük bir takım baskısı altında kendini kanıtlayıp o yükün altından kalkabilirse, bir üst basamağa taşınıyor. Yani bir oyuncunun yolu normal şartlarda önce Anadolu takımından İstanbul takımlarına, oradan da Premier League'e düşer. Anadolu kulübünden doğrudan Premier League'e transfer olan oyuncu bulmak bu yüzden oldukça zordur.