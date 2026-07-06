Sencer Solakoğlu'nun çiftliğinin sertifikası iptal edildi! Bakanlık baskını ölümle bitmişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in gölge kabinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürüten Sencer Solakoğlu’na ait Bursa'daki hayvancılık işletmesinde sular durulmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Solakoğlu’nun işletmesinin de aralarında bulunduğu 19 çiftliğin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nı iptal etti.

Sencer Solakoğlu’nun Bursa’daki çiftliğine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince denetim yapılmış ve bu süreçte bir hayvan ezilerek öldürülmüştü. Ancak Bakanlık bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğü, yapılan işlemlerin rutin olduğunu savunarak "baskın" ve "hayvan ölümü" iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Bu açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösteren Solakoğlu ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Makam dedik saygı gösterdik ama hak etmiyorsunuz. Düpedüz yalancısınız. Perşembe çiftliğime baskın yapıldı! Personelimin ahırlara girmesine izin vermediler. İki gün önce alınan kanı kabul etmeyip yeniden kan almaya çalıştılar. Kusur bulamayınca buna başvurdular. Açıklamanız tümüyle yalan!"

SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan misilleme gibi bir hamle geldi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıyla, aralarında Solakoğlu’na ait Feyz Çiftliği’nin de bulunduğu 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" iptal edildi.

İPTAL GEREKÇESİ

Resmi yazıda denetimlerin; "Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği", "Bruselloz ile Mücadele Yönergesi ve Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi" kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.

Söz konusu 19 işletmede mevzuatın "bir veya birkaç maddesine aykırılık" saptandığı ve gerekli koşulların sağlanamadığı belirtilirken, tespit edilen uygunsuzlukların detaylarına ise yer verilmedi.