Bu ağacı dikenin kısmeti açılıyor: Zenginlik, asalet, uzun ömür ve sağlık getiriyor

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Feng shui öğretisinde yıldız meyvesinin enine kesildiğinde ortaya çıkan beş köşeli yıldız şekli, "Beş Nimet" olarak adlandırılan zenginlik, asalet, uzun ömür, sağlık ve huzuru temsil ediyor. Aynı zamanda bu yapı, Doğu felsefesinin temel kavramlarından biri olan Beş Element (Metal, Ahşap, Su, Ateş ve Toprak) arasındaki uyumu simgeliyor.