İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı

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"Anlamlı bir şey inşa etmek asla tek başına çıkılan bir yolculuk değildir. Bu yüzden şimdiye kadar yolculuğumun bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim. Bu vizyona en başından beri inanan ve ARINA'nın gelişimini destekleyen Sideline Group'a minnettarım. Bu sadece başlangıç. ARINA'ya hoş geldiniz."