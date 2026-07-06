Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva imzayı attı. Resmen açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 1
1 13

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, sezonun bitmesiyle birlikte tatile çıktı.

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 2
2 13

22 yaşında ve 1.95 boyundaki oyuncu, 17 yaşından bu yana sarı lacivertli formayı giyiyor.

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 3
3 13

Fenerbahçe formasıyla pek çok başarıya imza atan Arina'nın kartvizitinde şunlar yer alıyor:

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 4
4 13

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük
2021-22 Kupa Voley - İkincilik
2021-22 Sultanlar Ligi - İkincilik
2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 5
5 13

2022-23 Kupa Voley - İkincilik
2022-23 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2023-24 Kupa Voley - Şampiyonluk

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 6
6 13

2023-24 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2024-25 Kupa Voley - Şampiyonluk
2024-25 Sultanlar Ligi - İkincilik
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 7
7 13

Arina şimdiye kadar sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşıyordu.

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 8
8 13

Son paylaşımını ülkesi Rusya'dan yapmıştı. Kız kardeşleriyle dans ederken görüntü paylaşmıştı.

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 9
9 13

Arina bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Sideline Group'la yaptığı anlaşmayı duyurdu. Buna göre kendi markası Arina'yı da ilan etti.

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 10
10 13

Rus yıldızın paylaşımı şöyle:
"Bugün sizlere ARINA'yı tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu marka, voleyboldan çok daha fazlasını temsil ediyor. Kendine inanmayı, her zorluğu göğüslemeyi, her başarısızlıktan güçlenerek çıkmayı ve başkalarına da hayallerinin peşinden güvenle gitmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor."

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 11
11 13

"Yolculuğum boyunca başarının sadece kupalarla ya da sonuçlarla tanımlanmadığını öğrendim. Başarı; azim, özgünlük, sıkı çalışmak ve değerlerinize sadık kalmaktır. ARINA da tam olarak bunu temsil ediyor."

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 12
12 13

"Umarım bu marka; bu yolculuğu birlikte paylaşabileceğimiz, başarılarımızı birlikte kutladığımız, zorluklardan ders çıkardığımız, tutku ve özveriyle her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayacağımız bir yer olur."

İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı - Fotoğraf: 13
13 13

"Anlamlı bir şey inşa etmek asla tek başına çıkılan bir yolculuk değildir. Bu yüzden şimdiye kadar yolculuğumun bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim. Bu vizyona en başından beri inanan ve ARINA'nın gelişimini destekleyen Sideline Group'a minnettarım. Bu sadece başlangıç. ARINA'ya hoş geldiniz."

Fenerbahçe Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro