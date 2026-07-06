İmzayı attı Arina: Resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva imzayı attı. Resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, sezonun bitmesiyle birlikte tatile çıktı.
22 yaşında ve 1.95 boyundaki oyuncu, 17 yaşından bu yana sarı lacivertli formayı giyiyor.
Fenerbahçe formasıyla pek çok başarıya imza atan Arina'nın kartvizitinde şunlar yer alıyor:
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük
2021-22 Kupa Voley - İkincilik
2021-22 Sultanlar Ligi - İkincilik
2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
2022-23 Kupa Voley - İkincilik
2022-23 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik
2023-24 Kupa Voley - Şampiyonluk
2023-24 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk
2024-25 Kupa Voley - Şampiyonluk
2024-25 Sultanlar Ligi - İkincilik
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
Arina şimdiye kadar sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşıyordu.
Son paylaşımını ülkesi Rusya'dan yapmıştı. Kız kardeşleriyle dans ederken görüntü paylaşmıştı.
Arina bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Sideline Group'la yaptığı anlaşmayı duyurdu. Buna göre kendi markası Arina'yı da ilan etti.
Rus yıldızın paylaşımı şöyle:
"Bugün sizlere ARINA'yı tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu marka, voleyboldan çok daha fazlasını temsil ediyor. Kendine inanmayı, her zorluğu göğüslemeyi, her başarısızlıktan güçlenerek çıkmayı ve başkalarına da hayallerinin peşinden güvenle gitmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor."
"Yolculuğum boyunca başarının sadece kupalarla ya da sonuçlarla tanımlanmadığını öğrendim. Başarı; azim, özgünlük, sıkı çalışmak ve değerlerinize sadık kalmaktır. ARINA da tam olarak bunu temsil ediyor."
"Umarım bu marka; bu yolculuğu birlikte paylaşabileceğimiz, başarılarımızı birlikte kutladığımız, zorluklardan ders çıkardığımız, tutku ve özveriyle her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayacağımız bir yer olur."
"Anlamlı bir şey inşa etmek asla tek başına çıkılan bir yolculuk değildir. Bu yüzden şimdiye kadar yolculuğumun bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim. Bu vizyona en başından beri inanan ve ARINA'nın gelişimini destekleyen Sideline Group'a minnettarım. Bu sadece başlangıç. ARINA'ya hoş geldiniz."